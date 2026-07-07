Paraguay senaatori rassistlikud sõnad Mbappe kohta tõid kaasa pahameeletormi

Pärast Paraguay 0:1 kaotust Prantsusmaale jalgpalli maailmameistrivõistluste kaheksandikfinaalis tegi Paraguay senaator Celeste Amarilla sotsiaalmeedias rassistlikke väljaütlemisi Prantsusmaa koondise kapteni Kylian Mbappe kohta. Need tõid kaasa terava hukkamõistu nii Prantsusmaa riigijuhtidelt kui ka jalgpalliringkondadelt.

Amarilla avaldas sotsiaalmeediaplatvormil X rea rassistlikke postitusi, milles pilkas Mbappe Kameruni päritolu. "Ta on koloniseeritud kamerunlane, kes peab end prantslaseks," kirjutas Amarilla. Lisaks solvas senaator Prantsusmaa koondise kapteni haridust, välimust ja isikuomadusi.

"Te ei esinda Paraguayd. Riiki, mis näitas kogu turniiri jooksul kirge ja au. Teie hoolimatus ja jultunud rassism on pannud kogu maailma unustama teie koondise ajaloolise saavutuse sellel maailmameistrivõistlustel," kirjutas Mbappe.

Prantsusmaa Jalgpalliliit (FFF) nimetas senaatori väljaütlemisi täiesti jäledateks ja vastuvõetamatuteks ning teatas, et annab juhtumi menetlemiseks prokuratuurile.

Toetust Mbappele avaldas ka Emmanuel Macron, kes kirjutas sotsiaalmeedias: "Veel üks värav Kylian Mbappele. Seekord rassismi vastu." Prantsusmaa spordiminister Marina Ferrari märkis, et Mbapped rünnates rünnati ka väärtusi, mida Prantsusmaa kehastab. Nendeks on vabadust, võrdsust ja vendlust.

Paraguay valitsus mõistis senaatori väljaütlemised hukka, rõhutades, et need ei esinda ei riigi valitsust ega Paraguay rahvast ning on vastuolus inimväärikuse ja rahumeelse kooselu põhimõtetega.

Hiljem avaldas Amarilla Mbappele prantsuse- ja hispaaniakeelse avaliku kirja, milles teatas, et tema probleem oli mängijaga, mitte Prantsusmaaga. Senaator ütles, et kustutas oma varasemad postitused, kuid nõudis samal ajal Mbappelt vabandust ning ähvardas kohtumenetlusega.

Juhtum leidis aset vaid mõni päev pärast seda, kui Paraguay endine koondiseväravavaht José Luis Chilavert nimetas enne kaheksandikfinaali Prantsusmaa koondist Aafrika meeskonnaks. Ka need väljaütlemised mõistis FFF hukka.