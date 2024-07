Mbappe võeti Madridis vastu täismaja ees

Prantsusmaa tähte olid Santiago Bernabeule tervitama tulnud 80 000 inimest, sama palju, kui 15 aastat tagasi Cristiano Ronaldo saabudes.

25-aastane Mbappe lõi Pariisi Saint-Germaini eest 308 mänguga 256 väravat ja nimetati viiel korral Prantsusmaa kõrgliiga parimaks mängijaks. Tema auhinnakappi kuulub kuus Prantsusmaa meistritiitlit ja neli karikat, MM-tiitel ning Meistrite liiga hõbemedal.

"Veetsin lõputuid öid unistades Madridi Reali eest mängimisest ja täna olen äärmiselt rõõmus," sõnas Mbappe teisipäevasel esitlusel. "See on minu jaoks uskumatu päev. Olen sellest unistanud lapsest saadik ja see tähendab minu jaoks palju."

Realis hakkab Mbappe kandma särginumbrit 9, enne teda mängis selle numbriga Karim Benzema.