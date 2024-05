Kylian Mbappe kinnitas, et vahetab suvel klubi

25-aastane Mbappe keeldus eelmisel suvel PSG-ga lepingut pikendamast. Ründaja praegune leping lõpeb tänavu juunikuus.

"Olen alati öelnud, et räägin teiega, kui õige aeg on käes. Seega annan nüüd teada, et see on minu viimane hooaeg Pariisi Saint-Germainis. Ma ei pikenda lepingut ja meie ühine seiklus lõpeb mõne nädala pärast. See on raske otsus, kuid tunnen, et vajan pärast seitset aastat uut väljakutset," ütles Mbappe ühismeedias avaldatud videos.

Kuigi ametlikku teadaannet pole veel tulnud, siis kõigi eelduste kohaselt liitub Mbappe uueks hooajaks Madridi Realiga.

BBC teatel sõlmib prantslasest ründaja Realiga viieaastase lepingu, millega ta hakkab teenima 15 miljonit eurot aastas. Ühtlasi tasub Real Mbappele 150 miljoni euro suuruse lepingu sõlmimise boonuse, mis makstakse välja viie aasta jooksul.

Mbappe liitus PSG-ga 2017. aastal ning on tänaseks pealinnaklubi särgis pidanud 306 kohtumist ja löönud 255 väravat, olles klubi kõigi aegade väravalööjate pingereas esikohal. PSG-ga võitis ta kuus Prantsusmaa meistritiitlit ja kolm kohalikku karikat.