Prantsusmaa sai rabeda võitlusega Austriast jagu

Prantsusmaa alustas mängu teravalt ning lõi mitu ohtlikku olukorda, kuid austerlased suutsid pärast esimest veerandtundi tempo aeglustada. Mõlemal meeskonnal tuli seejärel võimalusi, kuid Prantsusmaal õnnestus 38. minutil mängu juhtima minna, kui kapten Kylian Mbappe paremalt äärelt terava tsenderduse andis. Pallile jäi aga ette hoopis Austria kaitsemängija Maximilian Wober, kelle omavärav viis prantslased juhtima.

Kohtumise 55. minutil jooksis Mbappe Austria kaitseliinist mööda ning pääses väravavahi Patrick Pentziga üks-ühele, kuid paigutas palli valele poole posti. Mäng jätkus seejärel dünaamiliselt ja meeskonnad ründasid, kuid tabamuseni enam ei jõutud ning kohtumine lõppeski Prantsusmaa 1:0 võiduga.

Viimane pooltund kujunes väga rabedaks ja füüsiliseks ning mitmed mängijad said viga. Antoine Griezmann tõugati ühel hetkel vastu väljakuäärseid reklaame, misjärel hakkas prantslase otsaesise pealt verd jooksma.

86. minutil sai viga aga Mbappe, kes hüppas standardolukorras palli peaga lööma, kuid sai vastaselt õlaga vopsu. Prantsusmaa tähtmängija nina hakkas koheselt verd jooksma ning ülekandest oli näha, et tema nina oli ka viltu. Mbappe kõndis omal jõul väljaku kõrvale, kuid suurem küsimus on nüüd, kas 25-aastane staar saab turniiri jätkata ja kui palju tal taastumiseks aega vaja on.

*

Päeva esimestes mängudes teenisid Rumeenia ja Slovakkia üllatusvõidu.

Rumeenia teenis suurepärase võidu, kui lõi Ukraina vastu kolm vastuseta väravat. 29. minutil lõi kapten Nicolae Stanciu suurepärase värava, kui keerutas siseküljega palli Andrei Lunini selja taha. Rumeenlased kindlustasid võidu teisel poolajal, kui Razvan Marin ja Denis Dragus tõid 53. ja 57. minutil väravalisa, andes Rumeeniale kindla 3:0 võidu.

Teises mängus sai Slovakkia hakkama aga tõelise suurüllatusega, kui nad kasutasid seitsmendal minutil Belgia eksimuse ära ning Ivan Schranzi väravast juhtima läksid. Belglased avaldasid seejärel terve mängu vältel korralikult survet ning Romelu Lukaku lõi kaks korda viigivärava, aga VAR-iga konsulteerimise järel jäid belglased mõlemast ilma. Slovakkia hoidis minimaalsest eduseisust kinni ning teenis 1:0 võidu.

Enne mängupäeva:

Mängupäev algab kell 16 Münchenis, kus E-alagrupi esimeses matšis kohtuvad Rumeenia ja Ukraina. Varem on nad kuuel korral sõprusmängudes vastamisi olnud, aga ametlikus mängus kohtuvad nad esimest korda. Maavõistlusmängudest kolm esimest võitis Rumeenia, viimasest kolmest mängiti korra viiki ja kaks võitis Ukraina.

Kummalgi meeskonnal pole EM-idelt just erilist edu ette näidata – Rumeenia on seni EM-finaalturniiridel mänginud 16 korda ja saanud vaid ühe võidu, viiel korral on mängitud viiki. Ukraina jõudis neljandat korda järjest finaalturniirile ja kuigi eelmisel korral võideti enda alagrupp ning pääseti veerandfinaali, on neil senisest 11 EM-kohtumisest kirjas kaheksa kaotust.

Kell 19 pannakse pall mängu Frankfurdis, kus samuti E-alagrupi matšis lähevad vastamisi Belgia ja Slovakkia. Ka need riigid on seni vaid sõprusmängudes kohtunud ja seejuures viimati 2013. aastal, kui Belgia sai 2:1 võidu.

Viimasel kahel EM-il veerandfinaali jõudnud Belgia kuulub tänavugi soosikute sekka, kuid viimati pääsesid nad veerandfinaalist kaugemale 1980. aastal. Seejuures samast aastast on Belgial käsil omamoodi seeria – mängitud 17 EM-finaalturniiri kohtumisest pole ükski lõppenud viigiga, saadud on üheksa võitu ja kaheksa kaotust. Viimasest 12 Belgia alagrupimängust EM-idel on vaid kolmel korral skoorinud mõlemad meeskonnad.

Õhtu lõpetab D-alagrupi matš, kus kl 22 lähevad Düsseldorfis vastamisi Austria ja turniiri üks soosikutest Prantsusmaa. Viimasest kümnest omavahelisest kohtumisest on Prantsusmaa Austriale kaotanud vaid korra – 2008. aasta septembris jäädi Viinis alla 1:3. Korra on mängitud ka viiki – 2022. aasta juunis Rahvuste liigas.

Austrial on käsil seitsmemänguline kaotuseta seeria (kuus võitu, üks viik), Prantsusmaa ettevalmistus finaalturniiriks pole aga polnud ideaalne – esmalt saadi sõprusmängudes jagu Tšiilist (3:2) ja Luksemburgist (3:0), aga viimases soojendusmängus ei suutnud nad Kanada vastu enamat väravateta viigist.

"Prantsusmaa on tõenäoliselt kõige raskem vastane, kellega avamängus kohtuda," nentis Austria koondislane Christoph Baumgartner. "Aga usun, et kui alustame hästi ja teeme seda, mida oleme viimastel kuudel ja nädalatel teinud, on kõik võimalik."

Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps on lähedal märgilisele tähisele – 2012. aastast koondist juhtinud 55-aastase prantslase jaoks on see 154. mäng Prantsusmaa koondise peatreenerina ja seni on tal kirjas 99 võitu, 30 viiki ja 24 kaotust ehk kui prantslased Austria alistavad, oleks see 100. võit Deschampsi käe all.

Prantsusmaa staar Kylian Mbappe pole seejuures EM-finaalturniiril veel väravat löönud. Kui MM-idel on ta löönud 12 väravat, siis eelmisel EM-il läks küll statistikasse 14 pealelööki, aga ei ühtegi väravat, lisaks ei skoorinud ta kaheksandikfinaalis penaltiseerias Šveitsi vastu.

D-alagrupi avamängus alistas Holland pühapäeval Poola.