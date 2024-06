Almeida võitis lühikeseks jäänud etapil Yatesilt sekundeid tagasi

Algselt pidi reedene etapp olema 151-kilomeetrine ning läbima ka 2400 meetri kõrgusel olevat Furka kuru, aga Šveitsi Alpides olnud tugeva lumesaju tõttu lühenes distants lõpuks vaid 42,5 kilomeetrile.

Sellest tulenevalt oli reedene, esimesed 35 kilomeetrit sisuliselt allamäge kulgenud etapp väga kiire; kuuekilomeetrisel ja 8,8% kaldega lõputõusul näitasid teist päeva järjest võimu UAE sõitjad, kui võitu hakkasid omavahel jagama üldliider Adam Yates ja teisel kohal olev Joao Almeida.

Portugallane saigi neljasekundilise eduga oma hooaja esimese võidu, kolmandaks tuli üheksa sekundit kaotanud taanlane Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ja neljandaks Egan Bernal (INEOS; +0.15).

Rein Taaramäe oli reedel oma tiimi parimana 49., kaotades Almeidale 4.25. Kokkuvõttes on eestlane parima Wanty sõitjana 40. kohal (+19.21).

Yatesi edu Almeida ees on nüüd 27 sekundit, Bernal jätkab kolmandana (+1.28). Ka laupäevane etapp on lõputõusuga; velotuur lõppeb pühapäeval 16-kilomeetrise individuaalse temposõiduga, mille viimased kümme kilomeetrit on kaheksaprotsendise tõusunurgaga.