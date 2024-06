McGregori naasmismatš jääb ikkagi vigastuse tõttu ära

35-aastane McGregor võitles viimati UFC sarjas 2021. aastal, kuid sai aasta alguses ameeriklaselt Dustin Poirier'lt nokaudi. Suvel peetud korduskohtumine lõppes aga iirlase jaoks veel kehvemini, kui McGregor avaraundi lõpus jalaluu murdis.

Pärast seda on eelmisel aastakümnendil plahvatusliku tähelennu teinud iirlase tagasitulekut pikalt oodatud, sest alates tema saabumisest võitlussarja oli ta üks aktiivsemaid võitlejaid. 2015. aasta detsembris sai temast sulgkaalu meister, kui ta brasiillase Jose Aldo 13 sekundiga nokauteeris. Aasta hiljem sai temast UFC ajaloo esimene kahekordne meister, kui ta Eddie Alvarezilt võimsa esitusega ka kergekaalu tiitlivöö võttis.

2017. aastal astus iirlane hoopis poksiringi, kui pidas maha suurejoonelise matši Floyd Mayweatheriga. UFC puuri naasis ta alles 2018. aasta sügisel, olles mitteaktiivsuse tõttu mõlemad tiitlivööd kaotanud. Habib Nurmagomedov domineeris iirlast ning McGregor pidi neljandas raundis alistuma.

Pärast seda on ta UFC-s pidanud veel kolm matši: 2020. aasta alguses vajas ta Donald Cerrone vastu võiduks vaid 40 sekundit, kuid sellele järgnesid kaks järjestikust kaotust 2021. aastal eelmainitud Poirier'le.

Jalavigastust pikalt ravinud Iirlane on naasmisele ka korduvalt ise vihjanud, kuid on olnud seotud ka mitme erineva projektiga, alates temale kuuluvast viskiettevõttest kuni tema rollini filmis "Road House". Lisaks on spordiala jälgijatele silma jäänud McGregori komme pidutseda ning seda pidevalt oma sotsiaalmeediakontodel jagada.

Alles eelmisel nädalal ilmus McGregori kontole video, kus iirlane peohoos on, kuid UFC graafiku järgi oleks iirlane pidanud juuni lõpus tagasi puuri astuma, mis tekitas taaskord küsimusi tema tõsiduse osas.

Paraku teatas UFC president Dana White ööl vastu reedet, et 35-aastane McGregor ikkagi Michael Chandleri vastu ei võitle.

White'i sõnul sai McGregor vigastada, kuid võitlussarja juht täpsustusi ei pakkunud. Samuti ei teatanud ta, kas Chandler saab võimaluse iirlase vastu veel võidelda või liigutakse sellest matšist edasi. Lisaks võimalusele legendi vastu võidelda tähendaks see ameeriklase jaoks ühtlasi karjääri suurima palgapäeva ärajäämist.

Eesti aja järgi 30. juuni varahommikul toimuva võitlusõhtu peamatšiks on hoopis kergraskekaalu vastasseis meistri Alex Pereira ning Jiri Prochazka vahel.