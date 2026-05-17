X!

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

Võitlussport
Conor McGregor
Conor McGregor Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Võitlussport

Vabavõitlussarja UFC juht Dana White teatas, et sarja esimene kahe kaaluklassi meister Conor McGregor astub viie aasta pikkuse pausi järel taas puuri.

Viimati UFC-s 2021. aastal võideldnud McGregor pidi esialgu naasma 2024. aastal, kuid matš ameeriklase Michael Chandleriga jäi ära, sest iirlane sai vigastada. Mullu selgus, et McGregorile määrati tol ajal dopingureeglite rikkumise eest 18-kuuline võistluskeeld, mis saigi läbi selle aasta märtsikuus.

UFC teatas laupäeval, et 37-aastane McGregor läheb Eesti aja järgi 12. juuli varahommikul Las Vegases kergraskekaalus vastamisi 34-aastase Max Hollowayga.

Tegemist on korduskohtumisega, sest McGregor alistas hawaiilase 2013. aastal kohtunike otsusega. Ajad on aga muutunud ning Holloway näol on tegemist väga keerulise vastasega, sest endine UFC sulgkaalu meister on võidelnud viimased kümme aastat UFC parimatega. Ainuüksi McGregori viimasest matšist on Holloway käinud puuris kaheksa korda, aga märtsis pidi ta tunnistama brasiillase Charles Oliveira paremust.

McGregor kerkis eelmise aastakümnendi keskel komeedina vabavõitluse suurimaks staariks, kui võttis legendaarselt Jose Aldolt 13 sekundiga sulgkaalu tiitlivöö. Pärast seda sai iirlasest võitlussarja esimene topeltmeister, kui ta võitis Eddie Alvarezilt ka kergkaalu meistritiitli. Sellele järgnes aga kaheaastane paus, mille jooksul käis McGregor Floyd Mayweather Jr.-iga poksiringis. Samal ajal nokkis iirlane pidevalt venelase Habib Nurmagomedovi kallal ja mehed läksid 2018. aasta sügisel lõpuks vastamisi, kuid dagestanlane teenis domineeriva võidu ja sai kergkaaluklassi meistriks. Pärast seda on McGregor tegelenud ettevõtlusega ja sukeldunud ka filmimaailma, paraku on dünaamiline võitleja olnud ka mitmel korral seadusega pahuksis ning temaga on käinud kaasas ohtralt skandaale.

Vegase võitlusõhtu tuleb suurejooneline, sest lisaks McGregorile ja Hollowayle astuvad muuhulgas puuri inglane Paddy Pimblett ja austraallane Robert Whittaker.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Täna otse
14.20
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Paide Linnameeskond – Tallinna FCI Levadia

viimased uudised

12:34

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

12:01

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

11:23

Xabi Alonso saab Chelsea peatreeneriks

10:56

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta

10:21

Poom lõpetas eduka poolhooaja Slovakkias väravasööduga

09:42

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

09:09

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

08:32

Sinner jahib Roomas teist järjestikust karikat

08:05

TÄNA OTSE | Kas Paidel õnnestub kodumurul tabeliliider Levadiat pidurdada?

16.05

Manchester City tuli kaheksandat korda Inglismaa karikavõitjaks

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16.05

Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

16.05

Bell ja Nurme jooksid Helsingis pjedestaalile, Mühlbergilt U-20 rekord

16.05

Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

16.05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

16.05

Schilder liitus 21 meetri klubiga, Duplantis jahtis maailmarekordit

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo