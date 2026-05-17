Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

Viimati UFC-s 2021. aastal võideldnud McGregor pidi esialgu naasma 2024. aastal, kuid matš ameeriklase Michael Chandleriga jäi ära, sest iirlane sai vigastada. Mullu selgus, et McGregorile määrati tol ajal dopingureeglite rikkumise eest 18-kuuline võistluskeeld, mis saigi läbi selle aasta märtsikuus.

UFC teatas laupäeval, et 37-aastane McGregor läheb Eesti aja järgi 12. juuli varahommikul Las Vegases kergraskekaalus vastamisi 34-aastase Max Hollowayga.

Tegemist on korduskohtumisega, sest McGregor alistas hawaiilase 2013. aastal kohtunike otsusega. Ajad on aga muutunud ning Holloway näol on tegemist väga keerulise vastasega, sest endine UFC sulgkaalu meister on võidelnud viimased kümme aastat UFC parimatega. Ainuüksi McGregori viimasest matšist on Holloway käinud puuris kaheksa korda, aga märtsis pidi ta tunnistama brasiillase Charles Oliveira paremust.

McGregor kerkis eelmise aastakümnendi keskel komeedina vabavõitluse suurimaks staariks, kui võttis legendaarselt Jose Aldolt 13 sekundiga sulgkaalu tiitlivöö. Pärast seda sai iirlasest võitlussarja esimene topeltmeister, kui ta võitis Eddie Alvarezilt ka kergkaalu meistritiitli. Sellele järgnes aga kaheaastane paus, mille jooksul käis McGregor Floyd Mayweather Jr.-iga poksiringis. Samal ajal nokkis iirlane pidevalt venelase Habib Nurmagomedovi kallal ja mehed läksid 2018. aasta sügisel lõpuks vastamisi, kuid dagestanlane teenis domineeriva võidu ja sai kergkaaluklassi meistriks. Pärast seda on McGregor tegelenud ettevõtlusega ja sukeldunud ka filmimaailma, paraku on dünaamiline võitleja olnud ka mitmel korral seadusega pahuksis ning temaga on käinud kaasas ohtralt skandaale.

Vegase võitlusõhtu tuleb suurejooneline, sest lisaks McGregorile ja Hollowayle astuvad muuhulgas puuri inglane Paddy Pimblett ja austraallane Robert Whittaker.