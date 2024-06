Penaltiseeria tõi Eesti jalgpallikoondisele Balti karika

Esimesel poolajal oli domineerivam Eesti, aga väravateni ei jõutud. Teisel poolajal mäng tasakaalustus, kuid 82. minutil viis Mark Anders Lepik siiski eestlased juhtima. Leedu vahetusmehel Giedrius Matuleviciusel kulus aga viigistamiseks vaid paar minutit.

Normaalajal rohkem väravaid ei nähtud ja kohe ootas ees 11 meetri karistuslöökide seeria, kus Karl Andre Vallner tõrjus kohe kahe esimese Leedu lööja sooritused. Eesti kolm esimest lööjat Karol Mets, Lepik ja Kevor Palumets aga ei eksinud.

Leedu puurilukk Edvinas Gertmonas tõrjus aga Erik Sorga penalti, kuid 20-aastane Martin Vetkal saatis viimase lööjana palli väravasse ja see tähistas Eestile penaltiseerias 4:3 võitu.

Eesti võitis Balti karika viiendat korda ja teist korda pärast taasiseseisvumist. Esimest korda õnnestus see 2020. aastal. Kahe aasta eest oli parim turniiril külalisena osalenud Island.

Enne mängu:

Eesti koondise uue peatreeneri Jürgen Henni ajastu algas nädalavahetusel suurepärase võiduga Balti turniiri poolfinaalis Fääri saarte üle.

"Võib öelda, et edukas algus. Ei läinud vastaste väravast verest välja. Suutsime mängu tagasi tulla ja arvan, et lõpuks oli 4:1 võit küllalt teenitud. Pikk maa on veel minna, see oli alles algus ja palju on veel parandada," rääkis mängu järel kaptenipaela kandnud Karol Mets.

Eesti vastaseks Balti turniiri finaalis on Leedu, kes sai teises poolfinaalis 2:0 jagu Lätist. Kaitsja Märten Kuuse sõnul seisneb Leedu tugevus eelkõige meeskondlikus kaitsetöös. "Meie ülesanne on siis seda murda. Saab hea väljakutse olema selles osas," arutles Kuusk.

"Ja ka standardolukorrad. Ka Lätile peale standardolukorda suutsid värava lüüa, aga samas ka mitte midagi erilist. Peame lihtsalt tugevalt seisma ja tahtega palli rünnata ja kastist välja. Ka meile meeldib standarditest lüüa, arvan, et see on ka meie tugevus. Ka kontrarünnak on selline koht, mida silmas pidada ja neid hästi vastu võtta," lisas ta.

Eesti võitis Balti karika viimati 2021. aastal, kui otsustavas kohtumises alistati Läti 2:1 ja lõpetati 83 aastat väldanud karikapõud.

Eesti ja Leedu on varem kohtunud 51 korral, millest Eesti on võitnud 22 ja viigistanud kaheksas kohtumises. Viimati mängiti 2022. aasta novembris A. Le Coq Arenal, kui Eesti kindlustas 2:0 võidu Sergei Zenjovi ja Rasmus Peetsoni väravatest.

Kohtumine toimub Kaunases Dariuse ja Girenase staadionil.

Eesti koondise koosseis mänguks Leeduga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 30/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 15/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 93/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 60/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 32/0

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 28/0

19 Michael Lilander (20.06.1997) – Bohemian FC (IRL) 16/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 15/1

16 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0

24 Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 4/0

7 Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 5/1

4 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Poolkaitsjad

25 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 18/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 10/0

21 Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA) 6/1

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Waregemi Zulte (BEL) 4/1

23 Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 2/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 0/0

Ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 95/23

9 Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK (AZE) 29/4

11 Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora 9/0

26 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 6/2

15 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 3/0

Peatreener: Jürgen Henn

Abitreenerid: Joel Indermitte, Arno Pijpers

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Ilo Rihvk

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterpeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Timo Künnapas

Mänedžer: Miko Pupart

Leedu koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

12 Edvinas Gertmonas (01.06.1996) – FC Universitatea Cluj (ROU) 9/0

1 Lukas Paukšte (25.09.1998) – FA Šiauliai 0/0

16 Deividas Mikelionis (08.05.1995) – FK Kauno Žalgiris 0/0

Kaitsjad

13 Justas Lasickas (06.10.1997) – NK Olimpija Ljubljana (SVN) 49/2

4 Edvinas Girdvainis (17.01.1993) – SV Sandhausen (GER) 49/1

2 Linas Klimavičius (10.04.1989) – FK Panevėžys 42/0

17 Pijus Širvys (01.04.1998) – NK Maribor (SVN) 14/3

20 Rokas Lekiatas (07.11.1998) – FC U Craiova 1948 (ROU) 9/0

5 Kipras Kažukolovas (20.11.2000) – FC Astana (KAZ) 7/0

7 Klaudijus Upstas (30.10.1994) – FC Hegelmann 6/0

3 Artemijus Tutyškinas (08.08.2003) – LKS Lodz (POL) 6/0

Poolkaitsjad

11 Arvydas Novikovas (18.12.1990) – klubita 94/12

10 Fedor Černych (21.05.1991) – klubita 91/15

6 Modestas Vorobjovas (30.12.1995) – Istanbulspor AS (TUR) 32/1

22 Paulius Golubickas (19.08.1999) – FK Vilniaus Žalgiris 24/1

23 Artūr Dolžnikov (06.06.2000) – FK Kauno Žalgiris 8/0

8 Giedrius Matulevičius (05.03.1997) – FK Vilniaus Žalgiris 3/0

19 Matas Vareika (27.01.2000) – FC Hegelmann 1/0

21 Daniel Romanovskij (19.06.1996) – Dinamo Tbilisi (GEO) 0/0

15 Domantas Antanavičius (18.11.1998) – FC Hegelmann 0/0

24 Ernestas Gudelevičius (14.01.2005) – Fiorentina U19 (ITA) 0/0

Ründajad

9 Gytis Paulauskas (27.09.1999) – Kolos Kovalivka (UKR) 13/2

14 Armandas Kučys (27.02.2003) – FK Kauno Žalgiris 7/1

8 Valdas Paulauskas (04.02.2001) – FK Banga 0/0

Peatreener: Edgaras Jankauskas