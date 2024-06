Mets enne finaali: ehitame oma mängu kaitsest lähtuvalt ja siis vaatame edasi

Balti turniiri poolfinaalis ja ühtlasi Henni debüütmängus koondise peatreenerina saavutas Eesti 4:1 võidu Fääri saarte üle, kuigi esimesel poolajal asusid vastased juhtima.

"Jah, tõesti võib öelda, et edukas algus," lausus kapten Karol Mets ERR-ile. "Ei läinud vastaste väravast verest välja. Suutsime mängu tagasi tulla ja arvan, et lõpuks oli 4:1 võit küllalt teenitud."

"Arvan, et mängisime soliidse mängu. Pikk maa on veel minna, see oli alles algus ja palju on veel parandada."

"Kindlasti oli meil halbu perioode, kus jäime esimesel ja teisel poolajal viieks kuniks seitsmeks minutiks vastase surve alla. Kui palli võitsime, andsime selle kohe tagasi," jätkas Mets.

"Ma arvan, et need on need kohad, kus peame kas või vea kätte saama või audi võita. Kui pärast palli võitmist selle kohe tagasi anname, siis paratamatult anname initsiatiivi vastastele. Üldpildis ka - parandamisruumi on palju, kuid oleme täna võiduga rahul."

Koondise ees käisid platsil ja tegid tegusid mitmed uued ja nooremad mängijad. 22-aastane Alex Matthias Tamm lõi värava ja andis söödu, esimese väravani koondisesärgis jõudsid Edgar Tur ja Danil Kuraksin.

"Ma arvan, et verevahetus peab ühel hetkel toimuma. Olen õnnelik, et mõned noortest lõid täna ka värava ja said läbi selle enesekindluse," sõnas Mets. "Mängisime nagu üks tervik ja keegi ei langenud ansamblist välja. Mul on noorte üle väga hea meel, jalad maas ja töötame edasi."

Kuidas kirjeldada värsket peatreenerit? "Ma ütleks, et Jürgen on kindlasti väga detailne, oskab väga hästi mängijaid motiveerida ja ma arvan, et ta on meie suhtes väga nõudlik."

"Meil on üsna hea balanss," lisas Mets. "Kahe päevaga väga palju teha ei jõua. Struktuur on paigas, mängijatel on teatav vabadus, aga ka mingid liikumised, mida ta nõuab. Aga töötame edasi, praegu oleme ainult kolm päeva koos olnud."

Nüüd seisab ees finaal Leeduga. "Leedu mängib kodus ja eeldatavasti on nemad favoriidid. Kuid meie tahame siiski Balti turniiri võita. Ehitame oma mängu lähtuvalt sellest, et kaitses oleks asjad korras ja siis vaatame edasi," lõpetas Mets.