VIDEO | Kristal ärritas leedukaid, lõpuvile järel läks tõuklemiseks

Portaali Soccernet.ee vahendusel rääkis Kristal, et vastased keskendusid talle juba kohtumise algusest peale. "Kui mulle juba enne mängu öeldakse, et me murrame su jalad täna ära, siis ma ju tean, et iga kord, kui ma palli saan, keegi tuleb ja lendab mulle kodaratesse."

Poolkaitsja sõnul tuli tal vastastele ka mänguseisu meelde tuletada. "Vahepeal küsis, kui vana ma olen, ütlesin, et vaata seisu."

Kristali hinnangul mängis vastaste liigne tähelepanu Eesti kasuks. "Ütlesin poolajal poistele, et minge minu selja taha, liini taha, nad on kõik orienteeritud minu peale."

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