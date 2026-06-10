X!

VIDEO | Kristal ärritas leedukaid, lõpuvile järel läks tõuklemiseks

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Pärast Eesti 1:0 võitu Leedu üle Balti turniiri finaalis läks väljakul mängijate vahel sõneluseks ning üheks peategelaseks kujunes Eesti poolkaitsja Patrik Kristal.

Portaali Soccernet.ee vahendusel rääkis Kristal, et vastased keskendusid talle juba kohtumise algusest peale. "Kui mulle juba enne mängu öeldakse, et me murrame su jalad täna ära, siis ma ju tean, et iga kord, kui ma palli saan, keegi tuleb ja lendab mulle kodaratesse."

Poolkaitsja sõnul tuli tal vastastele ka mänguseisu meelde tuletada. "Vahepeal küsis, kui vana ma olen, ütlesin, et vaata seisu."

Kristali hinnangul mängis vastaste liigne tähelepanu Eesti kasuks. "Ütlesin poolajal poistele, et minge minu selja taha, liini taha, nad on kõik orienteeritud minu peale."

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

jalgpalliuudised

10:01

VIDEO | Kristal ärritas leedukaid, lõpuvile järel läks tõuklemiseks

09.06

Naiste jalgpallikoondis lõpetas MM-valiksarja viigiga

09.06

Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest Uuendatud

09.06

VIDEO | Eesti jalgpallikoondis sai taas rasket karikat tõsta

09.06

Jürgen Henn: meeskond mängis väga suure isu ja innuga

09.06

VIDEO | Mustmaa esimene koondisevärav kindlustas Eestile karika

09.06

MM-il hakkavad kehtima uued reeglid

09.06

Iraan süüdistab MM-i piletite tühistamise taga poliitilist sekkumist

09.06

Endine jalgpallijuht esitas Infantino vastu kriminaalkaebuse

09.06

Olise'i kübaratrikk tõi Prantsusmaale võidu, Hispaania samuti võidukas

09.06

Holland sai napilt Usbekistanist jagu, aga jäi ühest mängijast ilma

09.06

USA ei lubanud MM-il vilistama pidanud Aafrika parimat kohtunikku riiki

08.06

Kolmanda üleminuti värav tõi U-19 koondisele Balti turniiri võidu

08.06

Norra süüdistas mängu ära jätnud Šotimaad ebaprofessionaalsuses

08.06

Ševoldajeva tähtsa mängu eel: ootusärevus on päris suur

fotod

sport.err.ee värsked uudised

13:33

Tulevikulootus Oliver Kullamäe jätkab karjääri USA ülikoolis

13:28

Talviku: kui tehasetiimid tulevad armeega, siis meie teeme peaaegu kõik ise

12:35

TÄNA | Teigamägi ja Tudeberg osalevad "Esimese stuudio" debatis

12:06

Euroliiga laieneb, EuroCup kasvab 32 meeskonnani

11:13

Dos Santos tögas Warholmi enne Teemantliiga etappi: viha ajab ta hulluks

10:41

Valgas valmistutakse suureks TV 10 sarja finaaliks

10:37

Tallinn võõrustab esmakordselt rannavõrkpalli MK-etappi

09:27

44-aastane Serena Williams naasis tipptennisesse võidukalt

09:05

U-20 seitsmevõistluse Eesti rekordi toonud Uusorg valiti kuu sportlaseks

08:34

Kapten Staali iluvärav aitas Carolinal põneva finaalseeria taas viigistada

08:19

Eesti juuniorid võitsid lestaujumise EM-il kaks medalit ja rekordit

09.06

Valgas selguvad TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse paremad

09.06

ETV spordisaade, 9. juuni

09.06

Aljona Gornieva tuli noorte EM-il koondise parimana kuuendaks

09.06

Robin Jäätma näitas Türgis suurepärast täpsust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo