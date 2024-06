EMF: traagiline õnnetus tulenes mitme halva asjaolu kokkulangemisest

Lisaks EMF-i ringrajakomisjoni liikmetele osalesid arutelul ka EMF-i nõukogu esimees Raul Koov, spordidirektor Tõnu Seil, peasekretär Martin Arumäe ning Audru ringrada opereeriva ettevõtte Rada OÜ juhataja Andres Hall.

Koosolekul analüüsiti olemasolevat infot õnnetusest ja jõuti järeldusele, et antud õnnetusjuhtumi puhul on tegemist mitme halva asjaolu kokkulangemisega. Sõitja sõitis teadmata põhjustel rajalt välja ja sattus alale, mis ei ole tavapärane väljasõiduala ja põrkas seetõttu kokku seal olnud takistusega.

Kuigi mõned sõitjad on varasemalt osutanud, et väljasõidu alad võiksid olla asfalteeritud või kaetud kruusaga, ei paikne antud õnnetuskoht sellises kohas. Raja operaator on juba alustanud ümberehitustöödega, et ilmnenud ohtlik koht likvideerida, samuti inspekteerib ringrajakomisjon järgmise paari nädala jooksul Audru ringrada ning teeb vajadusel omapoolsed ettepanekud täiendavateks muudatusteks.

EMF kirjutas pressiteates, et Audru ringraja operaator on aastate jooksul teinud raja ohutuse tagamiseks ja personali koolitamiseks tunnustust väärivat tööd. EMF ja ringrada teevad ka edaspidi igakülgset koostööd, et tingimusi mootorrattasportlaste jaoks veelgi parandada.

"Mootorrattaspordiga käib teatud risk alati kaasas ja sellega tuleb arvestada," ütles EMF-i peasekretär Martin Arumäe. "Meil on juhtunud traagilisest sündmusest ääretult kahju ning teeme koostöös sportlaste, korraldajate ja radade operaatoritega omalt poolt kõik võimaliku, et tagada oma sündmustel ohutus. Intsidente täielikult välistada pole kahjuks võimalik."

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon avaldab hukkunu lähedastele sügavat kaastunnet.