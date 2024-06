Kiviloo: sidemängijate ja tempode koostöö tuleb paremaks saada

Naiste võrkpallikoondisel on seljataga aasta esimene katsumus. Kümne riigi osalusel Euroopa Kuldliigas debüteerides võideti kuuest vastasest üks - Austria. Kapten Liis Kiviloo sõnul näitasid mängud, et enama saavutamiseks on tarvis tõsta nii füüsist kui ka mängutaset.

"Oma taset tuleb tõsta. See tase on ikka teine," tunnistas ta ERR-ile. "Sellest, mis praegu suutsime anda, ei piisa. Vastased on väga head, aga samas jääb kripeldama ka Sloveenia mäng ja kas või võitluslik Horvaatia mäng. Äkki oleks saanud ka sealt rohkem näpistada. Juhtisime küll geimide lõpus."

Eest naiste võrkpallikoondis koguneb taas 15. juulil, et alustada pikemat ettevalmistust ülitähtsateks Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimängudeks.

17. augustil mängitakse Kalevi spordihallis Iisraeliga ja 29. augustil Ljubljanas Sloveeniaga, kellele jäädi Kuldliigas 0:3 alla, kuigi avageimis pikalt juhiti. Naiskond hakkab parandama omavahelist koostööd, puudete kvaliteeti.

"Sidemängijate ja tempode omavaheline koostöö tuleb paremaks saada. See on peatreeneri poolt paika pandud, et selle kallal hakkame töötama," lausus Kiviloo.

"Kindlasti tahaks Kertu [diagonaalründaja Laak] näidata end veel paremast küljest... ütleme nii, et asju, mille kallal töötada, on kindlasti. Oleme kõik valmis selle nimel töötama, et suve lõpul läheks hästi."

Enne 15. juulit tõstetakse individuaalsete kavade abil üldfüüsilist vormi ja püütakse välja ravida pisivigastused.