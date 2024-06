Sergio Perezi karjäär Red Bullis jätkub

"Mul on hea meel jääda, et jätkata koos teekonda ja panustada meeskonda suurepärasse ajalukku veel kahe aastaga," lausus 34-aastane Perez.

"Meeskonda kuulumine on tohutu väljakutse ja selline, mis mulle meeldib. Tahan tänada kõiki usalduse eest, mida mulle on osutatud. Seda on palju ja tahan selle eest tasuda nii rajal kui ka väljaspool seda."

Perez kihutab Red Bulli võistkonnas alates 2021. aastast. Võistkonna ridades on ta teeninud viis võitu ja kokku 29 pjedestaalikohta. 2023. aastal lõpetas ta MM-sarja kokkuvõttes teisena ja aasta varem kolmandana.

Teisipäeval avaldatud uudis kinnitab, et Ferrarist lahkuva Carlos Sainzi tulevik ei ole selles võistkonnas ning tõenäoliselt jätkab hispaanlane kas sarjaga liituvas Audis või Williamsis. Samuti tähendab Pereze lepingu pikendamine, et Yuki Tsunoda jätkab RB võistkonnas.

Red Bulli esisõitja ja kolmekordse maailmameistri Max Verstappeni leping Red Bulliga kehtib 2028. aastani.