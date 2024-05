Eesti Triatlon avas 40. juubelile pühendatud näituse

Näituse avamisele eelnes pressikonverents, milles tuli juttu ka 24.-25. augustil seitsmendat korda toimuvast IRONMAN Tallinna triatlonifestivalist, mille raames toimub IRONMAN 70.3 Tallinna distantsil lisaks Euroopa meistrivõistlustele esmakordselt ka profisarja IRONMAN Pro Series etapp.

Eesti profitriatleetidest on IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistluste stardis Kaidi Kivioja, Kevin Vabaorg ja Henry Räppo. Kõigi jaoks on Tallinna võistlus üks hooaja olulisemaid starte ning ettevalmistused selle jaoks käivad aktiivselt, et anda kodus endast parim.

Pressikonverentsi teises osas keskenduti Eesti triatloni 40. juubelile. Spordiala algusaastaid, arengut ning tulevikku lahkasid Eesti Triatloni Liidu esimene peasekretär Rene Meimer, Eesti Triatloni Liidu president Indrek Hääl, endine olümpiasportlane ja praegune treener Marko Albert, IRONMAN Eesti peakorraldaja ning mitmekordne IRONMAN-i võistluste võitja Ain-Alar Juhanson ning 2018. aastal Hea Eeskuju saadikuks valitud Raivo E. Tamm.

Esimene peasekretär ning 1985. aastal esimese Eestis toimunud täispika triatlonivõistluse võitja Rene Meimer naljatas, et hea meelega oleks ta sündinud 40 aastat hiljem, sest praegu ala õitseb. Ka endine olümpiasportlane Marko Albert nõustus, et harrastusspordi tasandil on Eesti triatlonis praegu parimad ajad. Ka noori sportlasi tuleb peale, kuid võiks muidugi olla pikem pink sõnas hetkel eelkõige Tr1hardsi tiimi treeniv Albert.

Eesti Triatloni 40. juubelile pühendatud näitus on Rocca al Mare keskuse teisel korrusel avatud kuni sügiseni. Näitust rikastavad arvukad pildid, videod, esemed, mis kõnelevad lugusid sellest, kuidas triatlon Eestis on aastate jooksul arenenud ja kuidas on see mõjutanud inimeste elusid. Näituse kuraator on Krislin Kämärä.