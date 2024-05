Paul Aron jäi F2 sarjas valusal moel võiduta

Kvalifikatsioonis kaheksandat aega näidanud eestlane sai seetõttu sprindis startida kolmandalt positsioonilt, aga juhtis praktiliselt kogu võistluse.

Viimase ringi alguses kaotas Aron äärekivil pisut kiirust ja Colapinto pääses mööda. Eestlane sai küll hooaja neljanda pjedestaalikoha, kuid karjääri esimene esikoht F2 sarjas jäi ülinapilt võtmata.

LAP 25 / 25



FRANCO DOES IT!



On the last lap of the race, @FranColapinto pulls off a wonderful move around the outside of Paul Aron at Tamburello to take the race lead and wins his first F2 race! #F2 #ImolaGP pic.twitter.com/C0I83iMQvQ