Williamsi piloot sidus tuleviku praeguse meeskonnaga

28-aastase Alboni töösuhe Williamsiga oleks lõppenud käimasoleva hooaja järel, ent kolmapäeval kirjutasid mõlemad osapooled alla uuele lepingule. Williams ei avaldanud lepingu täpset pikkust, kuid märkis, et tegemist on mitmeaastase lepinguga.

"Tänavune hooaeg on keeruliselt kulgenud, kuid siiski tunnen, et olen pärast Williamsiga liitumist teinud märkimisväärseid edusamme," ütles Albon. "Williamsil on käsil pikaajaline projekt ning ma olen veendunud, et suudame üheskoos suurepäraseid asju saavutada. Ma tahan selles meeskonnas kandvat rolli mängida ja seetõttu sõlmisin mitmeaastase lepingu."

Williamsi tegevjuhil James Vowlesil jagus Alboni kohta ainult kiidusõnu. "Mul on väga hea meel, et Alex otsustas oma tuleviku meiega siduda. Ta on erakordne talent ja uus leping näitab, et ta usaldab meid. Alex on alates meiega liitumisest järjepidevalt näidanud oma võimet pinge all toime tulla."

Red Bulli süsteemist tuule tiibadesse saanud Albon liitus Williamsiga 2022. aastal. Albon kogus möödunud hooajal 27 punkti ja lõpetas kokkuvõttes 13. kohal, aga tänavu pole ta kuue etapiga veel ühtegi punkti kirja saanud.

MM-sarja hooaja seitsmes jõuproov leiab aset sel nädalavahetusel Itaalias Imola ringrajal.