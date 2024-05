City võit kindlustas Aston Villale esmakordselt koha Meistrite liigas

Nii tiitlikaitsja Manchester City kui Meistrite liiga koha nimel heidelnud Tottenham ei leidnud avapoolajal hoogu, kuid teisel poolajal ei läinud väravaks kuigi kaua. 51. minutil pääses City vasturünnakule ning harutas Tottenhami kaitse kena söödumänguga lahti, värava realiseeris ei keegi muu kui Erling Haaland.

Tottenham tõttas siis kodupubliku ees viigiväravat otsima ning sai 86. minutil suurepärase võimaluse, kui Heung Min-Son väravavahiga üks-ühele pääses, aga vahetuspingilt sekkunud väravavaht Stefan Ortega tegi suurepärase tõrje ning hoidis oma seljataguse puhtana.

City pani tähtsale võidule punkti lisaminutitel, kui Tottenhami kaitsja Pedro Porro karistusalas vea tegi. Haaland oli 11 meetri pealt kindel ning kindlustas sellega Cityle 2:0 võidu.

Tiitlikaitsja ei ole pidanud viimases 22 Premier League'i mänguvoorus kaotusvalu tundma ja on üks mänguvoor enne hooaja lõppu kogunud 88 punkti. Arsenal jääb kahe punkti kaugusele ning vajab viimases mänguvoorus Evertoni vastu kindlasti võitu ning et City jääks West Hamile alla.

Tottenhami kaotus tähendas ühtlasi ajaloolist saavutust Aston Villa jaoks, kes jääb kindlalt neljandaks ehk pääseb järgmisel hooajal üle Meistrite liigasse. Tottenhamil on 63 punkti, Villa on kogunud viis enam.

"See on eriline päev," ütles Aston Villa peatreener Unai Emery. "See oli meie unistus, alustasime hooaega kavastusega siin olla. Meil on olnud vigastusi, aga fookus on püsinud sama. See on fantastiline, Meistrite liigas mängimisest midagi paremat ei ole."

Aston Villa on küll varasemalt Euroopa kõrgeimas klubisarjas mänginud ning tuli 1982. aastal toona veel European Cupi nime all tuntud sarjas meistriks, kuid pärast 1992. aastat, mil tänane Meistrite liiga loodi, pole klubi selles sarjas võistelnud.

Premier League'i hooaeg lõpeb pühapäeval, kui kõik 20 meeskonda jooksevad Eesti aja järgi kell 18.00 väljakule. Kuigi esimesed viis asetust on selgunud, selgitavad Newcastle United ja Chelsea veel viimase Konverentsiliigasse pääseja. Lisaks mängib Luton Town väljalangemistsoonist põgenemise nimel.