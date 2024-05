Manchester City tegi neljanda järjestikuse tiitliga ajalugu

Manchester Cityst sai pühapäeval esimene klubi, kes on Inglismaa jalgpallimeistriks tulnud neljal järjestikusel hooajal. Otsustavas viimases voorus alistas City 3:1 West Ham Unitedi.

City alustas viimast Premier League'i mängupäeva teisel kohal olevast Arsenalist kahe punktiga ees, aga kehvema väravate vahega, mis tähendas, et West Ham tuli koduväljakul kindlasti alistada.

Phil Foden viiski City juba teisel minutil juhtima ning suurendas 18. minutil Manchesteri sinise klubi edu, Mohammed Kudus vähendas kolm minutit enne poolajavilet küll West Hami kaotusseisu, aga Rodri kauglöök 59. minutil tõi Cityle lõpuks 3:1 võidu.

Liigas viimati 6. detsembril kaotanud City lõpetas hooaja 19 võidu ja nelja viigiga ning on nüüd viimasest seitsmest Inglismaa meistritiitlist võitnud kuus. Ühtlasi sai Pep Guardiola juhendatavast klubist esimene, kes on meistriks tulnud neljal järjestikusel hooajal. Kolm järjestikust tiitlit on liiga 136-aastase ajaloo jooksul suutnud võita Huddersfield, Arsenal, Liverpool ja kahel korral Manchester United.

Takehiro Tomiyasu ja Kai Havertzi väravad tõid Arsenalile Evertoni üle 2:1 võidu, aga 89 punkti kogunud Londoni meeskond pidi siiski leppima teise kohaga. Kolmandaks tuli 82 punktiga Liverpool, kes jättis kauaaegse peatreeneri Jürgen Klopiga kodupubliku ees hüvasti 2:0 võiduga Wolverhamptoni üle. Neljandaks tuli 68 punkti kogunud Aston Villa.