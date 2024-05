Inglismaa jalgpallimeister selgub viimases voorus

Londonlaste kangelaseks kerkis ääreründaja Leandro Trossard, kes suunas 20. minutil väravasse Kai Havertzi söödust tulnud palli.

Belglase tabamus tõi Arsenalile liigahooaja 27. võidu, mis tähistab klubi ühe hooaja võitude rekordit Premier League'i ajastul. Senine rekord (26) püstitati 2001/02 hooajal ja korrati 2003/04 hooajal.

Võidupunktid tõstsid Arsenali üks voor enne hooaja lõppu tagasi tabeli tippu. Tiitlikaitsja Manchester City on aga kõigest ühe punkti kaugusel ning neil on võrreldes Arsenaliga üks mäng varuks.

Arsenal vajab seega abikätt igipõliselt rivaalilt Tottenham Hotspurilt, kes võõrustab Cityt teisipäeva õhtul. Tuleval pühapäeval võtab Arsenal hooaja viimases mängus mõõtu Evertonilt, City madistab samal ajal West Ham Unitediga.

What a final day we will have in store @Arsenal or @ManCity? Only one can prevail. pic.twitter.com/23NZUOGxuh