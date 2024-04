Varrak veerandfinaalist Nõmme vastu: meie ema on igal juhul plussis!

"Kõik need kolm mängu on olnud mõnes mõttes sarnased: me saame minema, mingi hetk nad tulevad järgi, me saame uuesti minema, nad tulevad järgi. Täna oli dünaamika veidi teine," rääkis TalTechi peatreener Alar Varrak ERR-ile esmaspäevasest mängust. "Need noored vennad siin pole sellist play-off'i liidrikogemust saanud, nende jaoks ülivajalikud ja ägedad mängud."

Raplat juhendab Brett Nõmm, kes on Varraku poolvend. "Ma võin veel öelda, et üks inimene on win-win olukorras, Kersti Varrak! Üks poegadest on tal poolfinaalis nii või naa, tema on igal juhul plussis," naeris TalTechi juhendaja.

Nelja parema sekka pääsemiseks on vaja kolme võitu, Rapla võõrustab TalTechi seeria neljandas mängus neljapäeval. "Nipet-näpet on mõlemad meeskonnad teises-kolmandas mängus muutnud. Füüsiline valmisolek ja psühholoogia ka, neil on selg vastu seina, midagi karta ei ole," rääkis Varrak Raplast. "Tihti öeldakse - mitte paha pärast -, et haavatud loom on kõige ohtlikum. Seda on spordis olnud miljoneid kordi. Peame väga valvsad olema."

Rapla tagamängija Martin Paasoja sõnul saavad seerias otsustavaks väikesed asjad. "Kogu aeg on tasavägised mängud, kellel on võib-olla jaksu rohkem või kes teeb targemaid otsuseid, on lõpus peal. Mingis mõttes loodan, et see [esmaspäevane kaotus] annab meile duhh'i juurde. Ega neil on jällegi võidupinge peal. Kes füüsiliselt rohkem valmis on ja paremini ära taastub, selle mängu ka võidab," ütles ta.