Vormel-1 masinaid oodatakse Bangkoki tänavatele

Esmaspäeval võõrustas Tai peaminister Srettha Thaivisin vormel-1 boss Stefano Domenicalit ja rääkis talle oma ideest.

Kuigi mingit ajakava ega üksikasjalisi plaane pole avalikustatud, siis soovitakse võistlus pidada pealinna Bangkoki tänavatel. Võib-olla õnnestub see paigutada koguni ajaloolise linnakeskuse ümber.

"Tail on võimekus võõrustada Bangkokis vormel-1 etappi," sõnas peaminister Srettha ühismeedias. "Kui see õnnestub, siis olen kindel, et meie riik pakub muljetavaldavaid mälestusi, sest meie poolt on potentsiaal, võimekus ja Tai inimeste külalislahkus."

Tai soovib riigi majandusliku olukorra parandamiseks kasutada nö pehme jõu algatusi ja edendada turismi, millele koroonaviiruse pandeemia andis korraliku hoobi.

Ka vormel-1 sari on avaldanud soovi korraldada sarjas rohkem just tänavavõistlusi.

Ainsa Tai võidusõitjana on vormel-1 sarja pääsenud Alexander Albon, kes kihutab hetkel Williamsi tiimis.