Jõgeva saalihoki eestvedaja: toetajad tahtsid meid viimase hetkeni aidata

Saalihoki meistrivõistlused lõppesid üle nelja aasta tänavu Jõgeva Tähe võiduga. Võidust veelgi olulisem oli asjaosalistele see, et Jõgeva linn elas viimased nädalad täielikult saalihokirütmis.

Üle nelja aasta meistriks kroonitud Jõgeva Tähe fännid toetasid omasid nii kodu- kui võõrsilmängudes ning saalihokimäng oli viimastel nädalatel Jõgevas sündmus omaette. Jõgeva Tähe eestvedaja Marko Saksingu sõnul oli raskelt teenitud tiitel just eelkõige oluline kogukonnale. "See tiitel tuua meie väikesele kogukonnale on midagi suurt," rääkis Saksing ERR-ile. "Ma loodan, et kõik saavad Jõgeval aru, et me teeme õiget asja."

"Jõgeva on väike koht, seal ei ole väga palju spordialasid," sõnas Eesti meistrite kapten Mathias Einamann. "Saalihoki on ainuke spordiala, kus oleme meistriliigas. Kui mängime finaalis, siis ilmselgelt rahval tekib selle vastu huvi. Ainult lust on nii mängida. Iga aasta käib selle nimel töö, et kuld võita, alla selle on kõik pettumus," tõdes Einamann.

Tänavu mängis Jõgeva ka Eesti-Läti Ühisliigas ja Läti esiliigas. Marko Saksingu sõnul on suurt asja ajada mõistagi raske, ent Jõgeval kedagi hätta ei jäeta. Eriti, kui mäng käib Eesti meistritiitli peale.

"Katsume ikka kogu aeg hakkama saada. Selleks, et midagi head teha, peab olema vahendeid. Õnneks meil on toetajad tulnud appi, peasponsor küsis veel eilegi [laupäeval], kuidas saab aidata; kes tahtis fännibussi maksta, kes ütles, et peab appi tulema - kuues mängija on väljakul abis! Järelkasvu tuleb, alati võiks rohkem olla, eks lapsi on raske trenni saada, aga kuidagi oleme saanud. Meil on noor võistkond, oleme Eesti meistriks kasvanud," rääkis Saksing.

Jõgeva mehed on tänulikud, et Eestis on Sparta näol olemas kange konkurent. Ent läbi hooaja heade mängude saamiseks tuleb siiski madistada ka lõunanaabritega. "Sparta ja meie suudame mängida Läti tippudega, kõik mängud olid tasavägised. Need kaks on taseme poolest väga head meeskonnad, aga pärast meid tuleb tükk tühja maad. Kahjuks ei ole järelkasvu. Kui meie klubid ei mängiks, siis Eestis saalihokit ei olekski," tõdes Einamann.

Tulevikus unistab klubi eestvedaja Marko Saksing oma saalist. Kuigi Jõgeval on uus võimla, tuleb endiselt igaks mänguks parketile asetada spetsiaalne matt.