Olesk varakult teenitud olümpiapääsmest: ei pea end enne tühjaks võistlema

Laskja Peeter Olesk on üks üheksast Pariisi olümpiakoha taganud Eesti sportlasest. Olesk sai eelmisel suvel maailmameistrivõistlustel olümpiakiirlaskmises kaheksanda koha ja teenis sellega olümpiapileti. Pärast seda on ta saanud oma kolmandaks olümpiaks rahulikult valmistuda.

"Olen veidi rohkem laskespordist puhanud, olen veidi rohkem füüsilist teinud, aga nüüd on jälle mahutreeningud peal ja vaikselt valmistume MK-ks ning EM-iks. Oleme teadlikult mõned võistlused vahele jätnud ja usun, et see, et pilet varem käes on, teeb head. Võib-olla ei pea ennast enne olümpiat tühjaks võistlema," rääkis Olesk ERR-ile.

Igapäevaselt kaitseväes töötavat Oleskit ootavad mais tähtsad soojendusvõistlused. Reedel ja laupäeval teeb ta kaasa Männiku lasketiirus toimuval Ranno Krusta mälestusvõistlusel.

"Plaan on suhteliselt lihtne. Mais on kolm suurt võistlust, MK-etapp Bakuus, Euroopa meistrivõistlused Horvaatias ja kohe otsa MK-etapp Münchenis. Pärast seda on kerge taastumisaeg, enne olümpiat proovime veel paar starti teha," tõdes Olesk.

Oleski sõnul on tema suhe olümpiakiirlaskmisega keeruline. "Kõik mis tegemata või hingel, avaldub tulemuses. Ettevalmistuses ei tohi midagi kriipima jääda. Praegu on natuke vara ennast mugavalt tunda, proovime vormi natuke ajastada ja usun, et praegused veidi madalamad tulemused on isegi head," sõnas ta.

Olesk sõidab oma kolmandatele olümpiamängudele. 2016. aastal saavutas ta Rios 25 meetri olümpiakiirlaskmises 25. koha, Tokyo mängudel 19. koha. "Võib-olla olümpiatsükkel jäi natuke lühemaks, aga usun, et teeme suhteliselt sarnaselt asju. Ega ma käega lööma ei lähe, lähen püüdma finaalikohta," ütles laskja.