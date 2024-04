Baskonia peab olulises mängus ilma Moneketa hakkama saama

Baskonia sai teisipäeval play-in faasi esimeses mängus Tel Avivi Maccabilt 28-punktilise kaotuse. Moneke vigastas teisel veerandil oma jalga ning peatreener Dusko Ivanovic kinnitas neljapäeval, et ääremängija reedel otsustavas mängus osaleda ei saa.

"Moneke ei saa mängida. See on meie jaoks suur kaotus, aga me ei ole kunagi kohkunud ja ei tee seda ka [reedel]," ütles Ivanovic. "Me oleme terve aasta võidelnud ja meil on nüüd positiivne surve peal."

Baskonia mängib reedel Bologna Virtusega, kes alistas oma play-in mängus Istanbuli Anadolu Efesi 67:64 (21:23, 14:13, 13:14, 19:14). Kohtumise võitja läheb play-off'i avaringis vastamisi võimsa tiitlikaitsja Madridi Realiga.