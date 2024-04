Allar Raja: kohustus meeskonna ees tegi talve lihtsaks

Johann Poolak, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Mikhail Kushteyn said mullu maailmameistrivõistlustel kaheksanda koha ja jäid esimesena olümpiapiletita. Viimane võimalus olümpiakoht kindlustada avaneb kuu aja pärast Luzerni regatil, kus tuleb olla kahe parema seas.

"Meil ei ole kiiret paati treeningul kõrval, et võrrelda, kuidas me liigume. Vaatame temponumbreid, GPS-i pealt kiirust ja sinna juurde paneme tunnetusliku enesetunde. Natuke pimeduses vehklemine, kui sul ei ole teist kiiret võistluspaati kõrval. Tšehhidega ühte madala tempoga lõiku tegime, seal libisesime eest ära, aga ei pea neid ka põhikonkurentideks," ütles Raja Vikerraadiole.

Peamise konkurendina vaatas sõudja austraallaste poole. "Nad näitasid päris tugevat vormi. Võib-olla nii ilusti ei sõitnud, kui muidu, aga oli näha, et mehed olid võimsad, meie peame ka sõiduilu peale natuke lootma," ütles ta. "Konkurentide vaates euroopakatel - mõned paatkonnad ei paistnud nii hästi silma, kui oleks võinud karta, Ukraina natuke kahvatus, Norral oli põhirõhk pandud paariskahestele, tugevdavad oma neljast."

44-aastane Tõnu Endrekson ja 40-aastane Allar Raja lähevad vastu oma tippsportlaskarjääri viimasele hooajale. Raja ütles, et otsus veel korra täispanga peale minna tegi sünge talve lihtsamaks.

"Sul oli [kohustus] meeskonna, iseenda ees, kokkulepped olid oluliste inimestega tehtud. Aeg on kiiresti läinud, laagrid lähevad ka kiiresti," ütles ennast karjääri tippvormis tundev sõudja. "Paneb suu naeratama, kui tunned ennast 40-aastaselt tugevas ja terves kehas. Midagi ära ei sõna, aga meeskond ise on ka motiveeritud."

Äsja lõppenud laager täitis oma eesmärki. "Ei mingisuguseid suuremaid kõikumisi. See ongi võib-olla petukaup, et midagi eriti ei toimu, aga tegelikult see on just kõige parem tsoon, kus meeskond võiks olla. Kõik, mis oli tarvis, sai tehtud. Midagi erakordset välja tuua ei ole," sõnas ta.

Eesti nelik kohaneb veel uue võistluspaadiga ning Raja sõnul on vaja esimene võistlussõit ära oodata, et näha, kuidas uus võistlusvahend sobib. "Üldiselt tunnevad mehed, kaasa arvatud mina, ennast üsna mugavalt. Võistlussõit annab tõekriteeriumi, kas suudame kaks kilomeetrit äärmuslikes, pingutuslikes oludes tunda end mugavalt ja endast kõik välja anda," ütles ta.

Sõudmise Euroopa meistrivõistlused Ungaris algavad 25. aprillil, Luzerni regatt saab alguse 19. mail.