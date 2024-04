Konstantin Vassiljev: kui Ukraina suudaks sõja võita, siis võib-olla tuleb rahu

Üle-möödunud aasta lõpus avaldas endine jalgpallikoondislane Andre Stepanov ühismeedias foto, millel istusid ühise laua taga Venemaa koondise peatreener Valeri Karpin ja mitmed praegused Eesti koondislased, sealhulgas kapten Konstantin Vassiljev. Pilt pälvis Eesti jalgpallikogukonnas ja avalikkuses laialdast vastukaja.

Mõned päevad hiljem tegid Vassiljev, Andres Oper ja Sergei Zenjov ühisavalduse, milles väljendati kahjutunnet tekkinud olukorra pärast ja vabandati kõigi ees, keda õhtusöök ja sellest foto avaldamine sotsiaalmeedias riivas. Avalduses öeldi, et Karpiniga räägiti vaid jalgpallist, mitte poliitikast ja sõjast.

Õhtulehe taskuhäälingus "Kolmas poolaeg" uuriti Vassiljevilt, kas ta mõistab, miks tekitas pildiskandaal kõvasti poleemikat? Kuula täispikka intervjuud Vassiljeviga siit.

"Ma ei ole selle peale juba kaua aega mõelnud. See tuli halvasti välja, aga enam ei saa midagi parandada. Kahetsen, et see niimoodi juhtus. Arvestades seda, kuidas see esitatud oli, siis ma kindlasti saan aru, miks see poleemikat tekitas," sõnas Vassiljev.

Seejärel uuriti rahvuskoondise kaptenilt, kas ta on sõjas Ukraina poolt. "Kui nad suudaks võita, siis võib-olla tuleb rahu. Kui Venemaa võidab, siis võib-olla tuleb rahu. Kui mõlemad pooled otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võib-olla tuleb rahu."

Jätkuküsimusele, miks ta ei taha öelda neid asju, mida eestlased sel teemal kuulda tahavad, vastas Vassiljev: "See, mida inimesed tahavad kuulda, ei ole ju seotud sellega, mida mina arvan ja mõtlen. See ei tähenda, et olen ühe või teise poolt."

"Minu jaoks on see, mis maailmas üleüldse toimub, arusaamatu. Ma ei oleks viis aastat tagasi suutnud uskuda, et sellised asjad võivad tänapäeval juhtuda. Ma olen praegu sellises seisus, et ma nagu ei teagi... Mul pole vastust. Mis põhjused, kas on põhjused. Ma olen täiesti šokis, mis toimub Iisraelis ja mujal maailmas," lisas Vassiljev.