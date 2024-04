Konstantin Vassiljev loobus Eesti jalgpallikoondise kaptenipaelast

"Kordame alaliidu ühest ja selget seisukohta: seisame Eesti eest, Ukraina toetamise poolt ja Venemaa agressiooni vastu," teatas Eesti Jalgpalli Liit.

"Ukraina toetamine tähendab iseenesest mõistetavalt, et oleme vastu Venemaa sõjale Ukrainas, oleme mõistnud ja mõistame selle hukka. Loodame kogu südamest, et sõda lõpeb Ukraina jaoks kogu oma territooriumi üle kontrolli taastamisega ja nii kiiresti kui võimalik," lisas alaliit.

Šveitsis UEFA Pro treenerikoolitusel viibiv rekordinternatsionaal Vassiljev ühines koosolekuga interneti vahendusel. "Konstantin Vassiljev selgitas, et ta on olemuselt patsifist ning igas tähenduses lojaalne Eestile, samas mõistes kujunenud olukorda, otsustas loobuda Eesti meeste koondise kaptenikohast. Juhatus tunnustab Vassiljevi otsust ja ei kahtle tema lojaalsuses," kirjutas EJL.

Eelmisel nädalal külastas Vassiljev Õhtulehe taskuhäälingut "Kolmas poolaeg" ning rääkis möödunud aasta algul Eesti jalgpalli raputanud pildiskandaalist ja Venemaa sõjalisest kallaletungist Ukrainale.

Temalt küsiti, kas ta on sõjas Ukraina poolt. "Kui nad suudaks võita, siis võib-olla tuleb rahu. Kui Venemaa võidab, siis võib-olla tuleb rahu. Kui mõlemad pooled otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võib-olla tuleb rahu," vastas Vassiljev. "See, mida inimesed tahavad kuulda, ei ole ju seotud sellega, mida mina arvan ja mõtlen. See ei tähenda, et olen ühe või teise poolt."

