11-aastane Albert Tamm näitas kõrgetasemelises kardisarjas taset

11-aastane Albert Tamm näitas nädalavahetusel Champions of the Future Academy võistlussarjas head minekut, kui saavutas MINI võistlusklassis etapivõidu ning teisel etapil kolmanda koha.

Albert Tamm alustas uut kardisarja suurepäraselt ning jõudis ainsa eestlasena Itaalias Cremonas finaali. Esikohalt startinud eestlane hoidis üle poole sõidu sellest kinni, kuid jäi siis kuni viimaste ringideni teiseks. Eelviimasel ringil suutis Tamm siiski esikoha tagasi võita ning samal ringil toimus esimese kahe sabas avarii, mis oli nii karm, et kohtunikud otsustasid välja panna punase lipu ja eestlane teenis etapivõidu.

Üheksa-aastane Sebastian Kirss startis 23. kohalt ning suutis välja sõita 17. positsiooni. OK-N Junior arvestuses sõitev 12-aastane Kristian Ebras, sattus teises eelsõidus õnnetusse ning pidi 30 osalejaga finaalis 27. kohaga leppima.

Teine võistluspäev algas tõsise sajuga ning esimesed vabatreeningud, kvalifikatsioonid ja eelsõidud peeti kas sajus või vihmamärjal rajal. Tamm teenis 11. koha ning Sebastian Kirss lõpetas seitse kohta tagapool. Ebras, kes startis eelsõitudele 27. kohalt, kaitses esimeses oma positsiooni ja teises oli finišilipu langedes lausa kuus kohta eespool.

Finaalide alguseks andis vihm järele ning rada kuivas nii palju, et starti sai minna tavarehvidega. Tamme start õnnestus väga hästi ja noormees kerkis esimese kolme ringiga teisele kohale, kuid juba järgmisel ringil pidi mitu kohta loovutama ja langes kuuendaks.

Noorel sõitjal jätkus aga jõudu ja tahet edasi võidelda ning selle preemiaks auga välja teenitud kolmas koht. Sebastian Kirsi sõit lõppes viiendal ringil, kus ühes kiires kurvis libisema sattudes rajalt välja vajus ja katkestas. Sama saatus tabas ka oma finaalsõidus Kristian Ebrast, kes kaasvõistlejaga kokkupõrke tagajärjel rajal välja paiskus.

Tamm lisas oma laupäevase võidu kõrvale seega pronksi ning on kahe esimese etapi järel Champions of the Future sarjas 118 punktiga teisel kohal. "Igati hea algus, eks lootus oli ikka, et pääsen poodiumile, aga eriti hea meel, et suutsin seda teha mõlemal päeval. Vihmasõiduga on vaja veel tööd teha, kuival rajal tunnen ennast väga kindlalt," ütles 11-aastane Tamm.

"Mina olen alles teist hooaega karti sõitmas ja tänulik, et isa mulle sellise võimaluse andis. Väga meeldis sarja korraldus ja see, et kardid on tõesti võrdsed. Eks ei jää muud üle, kui istmeaega koguda, muidu kiirus ja enesekindlus ei tõuse," rääkis Ebras.

"[Laupäev] oli hea päev ja mulle sobis ka [pühapäeva] hommik. Vihmamärg rada mulle isegi täitsa meeldib. Hetkel jääb puudu nii suures massis sõitmise kogemusest. Juba siia saabudes vaatasin, et kui palju ikka lapsi kohal on. Sellised suured võistlused aitavad mu arengule palju kaasa," lisas Kirss.

Järgmised kaks Champions of the Future Academy etappi peetakse 10.-12. mail Hispaanias Valencia kardikompleksis.