Eesti noored kardisportlased stardivad uues kõrgetasemelises sarjas

Käesoleval aastal alustab uus rahvusvaheline kardisari nimega Champions of the Future Academy Program ning sellest võtavad osa ka kolm Eesti noort kardisportlast: Sebastian Kirss, Albert Tamm ja Kristian Ebras.

Sõitjaid ootab ees kuus võistlusnädalavahetust, kusjuures igaüks kätkeb endas kahte võidusõitu ehk poodiumile on võimalik tulla kaheteistkümnel korral. Kui hooaja esimesed kolm etappi peetakse tuntud kardiradadel Euroopas siis kolm viimast etappi sõidetakse Lähis-Idas, Araabia poolsaarel, vahendab autosport.ee.

Igas klassis pääseb võistlema 36 sõitjat ja neile kõigile on korraldajate poolt võimaldatud ühesugused kardid. Võistleja osalustasu sees on täiesti uus kart ja mootor, kõik vajalikud rehvid ja kütus, kardikäru ja tööpink, varikatusega boksikoht ning kõikide eelnimetatud asjade logistika kogu võistlushooajaks. See tähendab, et võistleja võib starti tulla võttes kaasa vaid kiivri ja mehaaniku koos tööriistadega.

Hooaja alguses loositakse välja kardid ja mootorid, mis jäävad kasutusele kõikideks etappideks ning väga olulist rolli mängib iga võistleja mehaanik, sest kuigi tehnika on uus, siis võistlusseadesse panemine on iga sõitja korraldada.

Sebastian Kirss ja Albert Tamm võistlevad Mini võistlusklassis ning Kristian Ebras klassis OK-N Junior. "See saab kindlasti põnev olema. Kui kardisõiduga alustasin, siis ei uskunud, et mõne aasta pärast sellises kohas võistlen, kus on F1 maailma inimesed raja ääres vaatamas. Julgust lisab see, et saame võistlustel kolmekesi koos olla. Oleme Alberti ja Sebastianiga head sõbrad ja innustame üksteist," ütles Ebras.

Esimene võistlus toimub Itaalias Cremona kardirajal. Loe pikemalt Eesti Autospordi Liidu kodulehelt.