Mart Seim valmistub end olümpiale tõstma

Veebruaris toimunud Euroopa meistrivõistlustel oli Seim viimase viie aasta parimas vormis, kui tõstis kogusummas 410 kilo ja saavutas neljanda koha. Paraku lahkus ta tõstepõrandalt jalavigastusega, mis praegu enam treeninguid ei sega.

"No arvestades, mis kuu aega tagasi oli, siis ma olen suhteliselt hästi taastunud," lausus Seim ERR-ile. "Muidugi ma ei ole veel tõuganud neid raskusi, mis ma enne euroopakaid tõukasin, aga selline 220 kilo enam tunda ei anna."

Hiljutise vigastuse sai Seim 237-kilost kangi tõugates. Õnnestumise korral oleks ta juba praegu olümpiareitingus kümnes. Enesekindlust annab Seimile teadmine, et üle mitme aasta on ta võimeline taas selliseid raskusi tõstma.

"Me tegime terve see hooaeg väga kõva seljamahu, mis aitas esiteks kaalu tõsta, teiseks selja jõudu viia oluliselt kõrgemale, kui ta oli eelnevad aastad. Ja sellise väikese raskusega suured mahud andsid selle hea põhja, millega selg kestis suuremaid raskusi," selgitas Seim.

"Tänu millele sain lihasmassi natuke tõsta ja oligi... võistluskaal oli mul 153, mis oli 10-15 kilo rohkem, kui need viimased aastad on olnud. See kindlasti oli põhiline tegur."

Viimase raskema treeningu enne Eestist ärasõitu tegi Seim kolmapäeval ehk kaks nädalat enne otsustavat võistlust. Kogenud sportlasena hindab ta oma valmisolekut mitte ideaalseks, aga piisavalt heaks, et 11. aprillil tõsta kogusumma, mis viiks olümpiale.

"Alati tahad natuke rohkem, aga mõned näitajad, mis me oleme siin teinud - näiteks eelmine nädal võtsin 190 püsti rinnale, seda ma ei ole siin aastaid teinud - see näitab, et teravus on olemas, jõud on olemas," ütles Seim.

"Mõned sellised indikaatorid on ligilähedal sellele, kus ma nagu tahan, et oleks. Et teha ranking'u top 10 tulemus ära."

Oktoobris 33-aastaseks saanud Mart Seim soovib jõuda oma teisele olümpiale. Kaheksa aastat tagasi Rios saavutas ta seitsmenda koha. Nii enne kui ka pärast Rio olümpiat võitis Seim ka tiitlivõistlustel medaleid. Tema isiklik rekord aastast 2017 on 444 kilo ning praeguse olümpiareitingu 10. tulemus 421.

"Kümnes on jaapanlane - 421. Ja ta pani hetkel startlistis alla 435 ehk siis 415 ta peab alustama... Ehk siis tõenäoliselt see ikkagi mõned kilod võib tõusta," arutles Seim.

"Aga noh, ma lähen tõenäoliselt sinna võistlustele ikkagi niimoodi, et ma algraskusega kas ma saan nulli või tulen ranking'u sisse... Nii et ma lähen kindlasti püüdma seda."

Kuipalju nüüd sellest, kas Sa pääsed olümpiale või mitte, sõltub see, mis saab edasi - kas Sa jätkad tippspordis või mitte?

"Arvestades, kuidas viimane aasta on läinud ja kui hästi ikkagi keha on kestnud, selg on kestnud - ma olen vaikselt nende numbrite juures tagasi, millega kannatab võistelda, millega olla maailma top kümnes. Hetkel veel lõpetamise mõtteid ei ole. Detsembris on MM, siis hakkab juba uus tsükkel."