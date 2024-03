Vägistamises süüdi mõistetud Alves pääses vabadusse

Alvesele määrati veebruaris nelja ja poole aasta pikkune vangistus, kuid kolmapäeval vabanes tituleeritud jalgpallur miljoni euro suuruse kautsjoni eest vabadusse. Alves on 2023. aasta algusest viibinud eelvangistuses ehk kandnud ära umbes veerandi oma karistusest.

Juhtum leidis aset 31. detsemberi 2022. aasta varajastel tundidel Barcelona ööklubis Sutton. Dani Alvesit süüdistati naise meelitamises VIP-ala tualetti ja seal naisterahva vägistamises. Alves muutis uurimise käigus mitu korda oma versiooni ning väitis, et mõlemad olid vahekorras vastastikusel nõusolekul.

Vabastamisega kaasnes tingimus, et Alves pidi kohtule üle andma oma Hispaania ja Brasiilia passid, et mees Hispaaniast lahkuda ei saaks. Lisaks peab ta käima korra nädalas kohtu ees ning talle määrati lähenemiskeeld.

Ohvri advokaat Ester Garcia otsusega rahul ei ole. "Minu jaoks on see skandaalne, et selline inimene, kes saab miljon eurot kiirelt kokku, nii kergelt vabaks lastakse," sõnas advokaat. "See on rikaste õigussüsteem."

40-aastane Alves alustas oma profikarjääri 2001. aastal kodumaal Bahia eest, aga veetis siis järgmised 20 aastat Euroopa tippklubides Sevilla, Barcelona, Juventus ja Pariisi Saint-Germain. Oma karjääri vältel võitis ta kolm korda Meistrite liiga, kuus korda Hispaania, kaks korda Prantsusmaa ja korra Itaalia kõrgliiga. Karjääri lõpus naasis ta Brasiiliasse mängima ja lõpetas karjääri Mehhiko klubi Unam Pumase juures.

Brasiilia koondisega võitis Dani Alves 2007. ja 2009. aastal Copa America ning 2009. ja 2013. aastal Maailmajagude karikaturniiri. 2020. aastal kuulus ta ka võidukasse Tokyo olümpiakoondisesse.