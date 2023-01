Jalgpalliajaloo edukaimat mängijat süüdistatakse seksuaalkuriteos

Endine FC Barcelona ja Brasiilia jalgpallikoondise äärekaitsja Dani Alves on seksuaalkuriteos süüdistatuna viidud eeluurimisvanglasse.

Hageja sõnul lähenes 40-aastane Alves talle 30. detsembri õhtul Barcelona ööklubis Sutton ning katsus teda tualettruumis ilma nõusolekuta riiete alt. Naine teatas intsidendist ööklubi turvateenistusele, kes teavitas politseid.

Reedel andis Alves Barcelona kohtus oma tunnistuse, mille järel määras prokurör talle Brians1 nime kandvas kinnipidamisasutuses eeluurimisvangistuse.

Kuu alguses kinnitas brasiillane intervjuus Antena 3-le, et oli tõepoolest mainitud ajal klubis, kuid lükkas süüdistused tagasi. "Tantsisin ja lõbutsesin ilma kellegi isiklikku ruumi tungimata. Ma ei tea, kes see daam on. Kuidas saaksin midagi sellist ühele naisele teha?" küsis Alves.

Kogu oma jalgpallurikarjääri jooksul on Dani Alves võitnud 46 tiitlit, mis teeb temast jalgpalliajaloo edukaima palluri: tema auhinnakappi kuuluvad lisaks kolmele Meistrite liiga tiitlile, kahele UEFA karikale ja olümpiakullale nii Copa America, U-20 vanuseklassi MM-i kui Konföderatsioonide karikas jpt.