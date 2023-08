Hispaania kohus esitas Brasiilia kaitsja Dani Alvesile süüdistuse

Alves vahistati seetõttu, et väidetavalt ründas ta detsembris Barcelona ööklubis naist. Kohtunik ütles, et on leidnud tõendeid 40-aastase mehe väärteo kohta. Alves, keda on hoitud vanglas ilma kautsjonita ja kelle vabastamise taotlused on tagasi lükatud, väidab, et süüdistaja seksis temaga vabatahtlikult.

Tema advokaat ütles, et mängija ei aeglusta protsessi süüdistusakti edasikaebamisega. "Alves on toodud faktidest häiritud ega ole nendega nõus," ütles tema advokaat Cristobal Martell ajakirjanikele.

Hispaanias uuritakse vägistamisväidet üldise süüdistuse alusel seksuaalses rünnakus ja süüdimõistmine võib kaasa tuua nelja- kuni 15-aastase vanglakaristuse. Prokuratuur peab nüüd esitama kohtule ametliku süüdistuse, mille järel määratakse kindlaks kohtuistungi kuupäev.

Alves mängis Barcelona eest 408 korda, võitis kahe mänguga kuus liigatiitlit ja kolm Meistrite liigat ning kuulus ka Brasiilia 2022. aasta maailmameistrivõistluste meeskonda. Tema viimane klubi, Mehhiko kõrgliigaklubi UNAM lõpetas brasiillase lepingu otsekohe ja see jõustub jaanuaris.