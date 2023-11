Seksuaalkallaletungis süüdistatav Dani Alves astub Hispaanias kohtu ette

Alles eelmise aasta lõpus koondisega MM-finaalturniiril osalenud Dani Alves viibib alates jaanuarist vahi all. Ta vahistati pärast süüdistust, mille kohaselt ründas jalgpallur detsembris ühes Barcelona ööklubis naisterahvast. Brasiillane ise on seda eitanud ja väitnud, et seksuaalsuhe oli konsensuslik.

Barcelona kohus otsustas nüüd, et prokuröri ja naise advokaadi taotlusel on piisavalt alust, et Dani Alves peab astuma kohtu ette. Menetluse kuupäevad pole veel teada, aga süüdimõistva otsuse korral ähvardab jalgpallurit nelja kuni 15 aasta pikkune vanglakaristus.

Karjääri jooksul Euroopa klubidest Barcelona kõrval ka Sevillat, Torino Juventust ja Pariisi Saint-Germaini esindanud Dani Alves on võitnud kolm korda Meistrite liiga, kuus korda Hispaania, kaks korda Prantsusmaa ja korra Itaalia kõrgliiga.

Brasiilia koondisega võitis Dani Alves 2007. ja 2009. aastal Copa America ning 2009. ja 2013. aastal Maailmajagude karikaturniiri. 2020. aastal kuulus ta ka võidukasse Tokyo olümpiakoondisesse.