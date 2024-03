Stiilikohtunik Markvardt: päris puusalt ei pane

Markvardt selgitas, et MK-etappidel on tema tööks hinnata nii suusahüppajaid kui kahevõistlejaid. "Kõik, kes mäest alla tulevad, saavad stiilipunkte," ütles endine tippsportlane.

Kas kogemus on nii suur, et 1994. aasta taliolümpiamängudel kahevõistluses viiendaks jäänud Markvardt end otseselt vormis hoidma ei pea? "Ütleme nii, et päris puusalt ei pane, aga eks esimesed treeninghüpped on alati sellised, kus alati ennast uuesti käima tõmbad. Ma igapäevaselt sellega ei tegele, et harjutaksin iga päev. Aga tegelikult on meil veebis üleval kõikide võistluste hüpped, kus saame virtuaalselt panna punkte ja keskmisega võrrelda," vastas ta.

Kahjuks või õnneks eestlastele lisapunkte anda ei saa. "Seal väga varianti ei ole, kui keskmisest väljas oled, siis sinu punktid arvesse ei lähe," ütles Markvardt.

Ta rääkis, et suurem osa kohtunikest on ise varasemalt võistelnud. "Kindlasti on ka selliseid, kes pole ise varem hüppamisega tegelenud. Just arvan Rootsist, Norrast, kus ühiskondlik tegevus hästi tugev on. Seal on kindlasti selliseid ka, kes ise seda võib-olla teinud ei ole," ütles Markvardt.