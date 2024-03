Tallinnas peetakse rohkearvulise osavõtjaskonnaga taliujumise MM-i

Tallinnas Vanasadama jahisadamas on kuni pühapäevani jäises pooleteisekraadises vees mõõtu võtmas üle 1400 taliujuja 40 erinevast riigist. Võistlejate seas on nii rekordeid jahtivaid sportlasi kui ka tavalisi taliujumise harrastajaid.

"Ma arvan, et see jaguneb: üks kolmandikke on tõsiseid sportlasi ja kaks kolmandikku on sellised, kes mõtlevad, et kui on võimalus osaleda maailmameistrivõistlustel ja ei pea eelkvalifitseeruma mitte kuidagi moodi, siis miks mitte seda võimalust kasutada ja kirjutada nimi ajalukku," lausus MM-i korraldaja Aivar Tugedam ERR-ile.

Kui võistluste lühim distants on 25 meetrit, siis pikim 450 meetrit. Kodusele MM-ile tuli ka Miamis elav ujuja Merle Liivand, kes püstitanud mitmeid Guinnessi rekordeid. Neid küll oluliselt soojemas vees.

"Eestlased teevad nii ägedat võistlust, et ma lendan kas või 32-kraadisest veest, et ujuda ühekraadises vees ja tuua Eestile rõõmu," ütles Liivand.

"Näidata, et üks merineitsi saab hakkama. Mul tuli esimene päev absoluutrekord ja ülejäänud rekordid on tehtud oma vanuseklassis.

"Ta just ujus ühe minu rekordi üle - jumal tänatud!" osutas Liivand seejärel enda kõrval samuti võistlustel osalenud Smaragda Luchia Saranale. "Täna tegi ta uue rekordi, nii et vahet ei ole - oleme ikka samas kohas!" lausus seepeale Sarana.

Kui palju Smaragda Luchia Sarana treenib? "Külmas vees üldse mitte palju," vastas ta. "Olen paar korda käinud emaga starte proovimas. Olen olnud basseiniujuja ja stardid on natuke teistmoodi, aga eks iga võistlus tuleb kogemust juurde ja ka tulemused lähevad paremaks."