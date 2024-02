Haanjas võitnud Kudre-Schnyder tuli MK-sarja kokkuvõttes esikolmikusse

Eestlanna võiduaeg oli 49.05, teiseks tulnud rootslanna Magdalena Olsson jäi maha 42 sekundiga. Kolmanda koha võitis norralanna Anna Ulvensoen (+2:22).

Sellega on joon all ka tänavusel suusaorienteerimise maailmakarika sarjal, kus naiste üldvõidu sai Magdalena Olsson Rootsist, teiseks tuli Anna Ulvensoen Norrast ja kolmandaks tõusis pühapäevase võiduga Daisy Kudre-Schnyder.

"Sõit oli väga hea. Rada oli mulle sobiv ja tehniline. Kogu selle 50 minuti jooksul polnud ühtegi hetke, et puhata või fookust kaotada. Raja esimene pool läks mul väga hästi, tundsin end enesekindlalt," lausus Kudre-Schnyder.

"Teisel ringil tuli veidi närvi sisse, aga seda tingis ehk varustusmure. Nimelt kaardialusel oli kruvi lahti ja hakkas alla vajuma, seega oli väga ebamugav kaardi lugeda. Võitlesin iseendaga, et mitte lasta sellel keskendumist häirida."

"Raja lõpus paar kehvemat rajavalikut oli, aga kokkuvõttes olen siiski väga rahul," jätkas ta. "On suurepärane niimoodi hooaega lõpetada ja teen kindlasti sügava kummarduse korraldajate ees, kes on teinud taas kord ära väga suure töö. Oli väga meeleolukas siin sõita."

Meestest võitis 14,5-kilomeetrise lühiraja soomlane Eevert Toivonen (53.26), kes kaotas viimases kontrollpunktis esikohale veel kolme sekundiga, kuid ülivõimsa lõpuspurdiga lõi ta finišijoonel ühe sekundiga Jorgen Baklidi Norrast. Kolmandaks tuli Aapo Viippola (+1.03).

Eestlastest tegi parima tulemuse ka täna Olle Ilmar Jaama, kellele tasuks 12. koht (+5.44), mis andis U-23 maailmameistrivõistluste arvestuses teise koha.

"Täna võin oma sõiduga pigem rahule jääda. Raja esimesel poolel olin pisut ebakindlam ja teevalikute tegemine lõi kuidagi rütmi sassi. Raja teises pooles sain vaimselt asja korda ja püüdsin sõita oma sõitu," lausus Jaama.

"Viimased 20 minutit oli Corsin Boos Šveitsist mul taga sõitmas, mis motiveeris mind. Leidsin seeläbi endast täiesti uue kiiruse. Sellist tunnetust ei olnud isegi sprindivõistlustel."

"Võin MK-etapi 12. kohaga kindlasti rahule jääda, maailma tipp on veel muidugi kaugel ja sinna jõudmiseks on vaja palju tööd teha," leidis ta. "Tegelikult on see väga hea, et suusaorienteerumise rahvusvaheline tase on nii kõva ja tipp tihe. Kokkuvõttes on mul Haanjast head emotsioonid."

Ülejäänud eestlastest olid paremad naiste seas kümnendaks tulnud Doris Kudre ja meeste seas 17. koha saanud Mattis Jaama. Timo Kudre oli üldarvestuses 20., aga kuni 23-aastaste MM-võistlustel viies.