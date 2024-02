Esimest tiitlit jahtiva Leverkuseni edu tabelitipus paisus 11-punktiliseks

Kodusel BayArena platsil mänginud Leverkusen asus kohtumist juhtima juba kolmandal minutil, kui šveitslane Granit Xhaka suurepärase kauglöögiga kodumeeskonna juhtima viis. Tähistus jäi aga lühikeseks, sest Mainz lahendas viis minutit hiljem standardolukorra ning viigistas kohtumise.

Leverkusenil oli pärast seda veel mitu võimalust juhtima minna, kuid Mainzi puurilukk Robin Zentner tegi head tööd ja poolajale läksid meeskonnad 1:1 viigiseisul.

Viigiseis kestis 68. minutini, mil Zentneri hea mäng aga koleda pleki sai. Leverkuseni poolkaitsja Robert Andrich lõi kaugelt peale, kuid pall lendas otse väravavahi peale. Zentner ei suutnud seda aga kontrollida ning puterdas selle enda selja taha, lubades sellega kodumeeskonna taas juhtima.

Külalised jäid 80. minutil veel arvulisse vähemusse, kui Jessic Ngankam koleda vea eest koheselt punase kaardiga platsilt saadeti. Leverkusen hoidis seejärel eduseisust kinni ning teenis 2:1 võidu.

Viiel korral koduses kõrgliigas teiseks jäänud Leverkusen jätkab Bundesligas kaotuseta, olles võitnud oma 23 mängust 19 (61 punkti). Nende edu teisel kohal asetseva Müncheni Bayerni ees on 11 punkti, Meistrite liiga kohtadele mahuvad veel Stuttgart (46) ning Dortmundi Borussia (41). Viiendal kohal on RB Leipzig (40) ning kuues on Frankfurdi Eintracht (33).

Bundesliga jätkub laupäeval, mil peetakse viis kohtumist.