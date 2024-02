Kane päästis lisaminutite väravaga Bayernile kolm punkti

Bayern läks mängu juhtima 56. minutil: Jamal Musiala näitas Leipzigi kaitsjate vahel tehnilisi oskusi ja vabastas läbisööduga Inglismaa kapteni Harry Kane'i, kes saatis palli värava tagumisse nurka. Leipzig vastas 70. minutil 20-aastase Sloveenia ründaja Benjamin Sesko tabamuse läbi.

Mängu teisel lisaminutil andis Eric Dier keskkaitsest suurepärase pika söödu Leipzigi liini taha, vahetusest sekkunud Eric Maxim Choupo-Moting tõstis palli teise puutega 11 meetrile, kust selle toimetas üle puusa taas võrku Kane.

Eelmised kaks liigamängu kaotanud Bayern on 23 vooruga kogunud 53 punkti, Bundesligas jätkuvalt kaotuseta püsiv liider Leverkuseni Bayer on neist ees kaheksa punktiga. Leipzig on 40 punktiga viiendal kohal.

Kane on sel hooajal nüüd löönud juba 27 väravat, Robert Lewandowski rekordini on jäänud 14 tabamust ning hooaja lõpuni veel 11 liigamängu.

Teised tulemused:

Mönchengladbachi Borussia - Bochum 5:2

Stuttgart - Köln 1:1

Berliini Union - Heidenheim 2:2

Bremeni Werder - Darmstadt 1:1