F1-debüüdiks valmistuv Arand ei pruugi saada võimalust masinat testida

Möödunud aastal F2 sarjas kihutanud, kuid uue hooaja eel F1 tiimi Vietnam Binh Dinh meeskonnaga liitunud Arand asus neljapäeval teele Indoneesiasse, kus sõidetakse järgmisel nädalavahetusel hooaja esimene etapp.

"Praegu lennujaama jõudes see asi muutub iga hetkega järjest reaalsemaks. Ikka tuleb närv natukene sisse. Värin on sees justkui, aga ma üritan jääda võimalikult rahulikuks ja ikkagi hoida ennast kahe jalaga maa peal. Ma tean, et lähen praegu kogemust korjama esimeseks etapiks ja põhiasi on lõpuni tulla ja mitte mingisugust piruetti teha," ütles Arand.

Uue F1 paadiga pole Arand veel tutvust teha saanud ja pole päris kindel, et see enne järgmisel reedel aset leidvat vabatreeningut õnnestubki. "Ma tean, et minu tiimi pealik peab läbirääkimisi korraldajaga, et äkki on võimalik, et ma saan päev varem, enne ametlikku võistluste algust, teha väikese testi seal. Aga arvatavasti, kui see ei lähe läbi, siis reedene vabatrenn on esimene võimalus. See teeb asja huvitavaks."

Arandi peamine eesmärk on avaetapp lõpuni sõita. "Iga päevaga see aina lähemale jõuab, kus minu pikaaegne unistus ikkagi täitub. Eks seal kohapeal, kui ma seda paati näen ja saan mõelda, et see ongi nüüd minu oma, see ongi minu töökoht, siis ta jõuab päris kohale," lisas Arand.

Etapp peetakse järgmisel pühapäeval.