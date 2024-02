Toobal sõelmängude eel: selge see, et üleliia mugavalt keegi end siin ei tunne

Kõik neli Eesti klubi mängivad koha nimel nelja parema seas Läti ja Leedu klubidega. Kahemängulistes veerandfinaalides kohtuvad omavahel põhiturniiri 1. vs 8.; 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Teine mäng toimub põhiturniiri kõrgemal kohal lõpetanud meeskonna kodusaalis, vajadusel otsustab edasipääseja kuldne geim.

Põhiturniiri võitnud Selver/TalTechi ja viimaseks jäänud RTU/Robežsardze/Jurmala vahelise seeria avamäng toimub Lätis kolmapäeval, 21. veebruaril kell 20.00 ja korduskohtumine pühapäeval, 25. veebruaril kell 17.00 TalTechi spordihoones. Põhiturniiril võitis kõik kolm omavahelist mängu Tallinna klubi tulemusega 3:1.

Selveri peatreeneri Andres Toobali sõnul on RTU vaatamata tabeli lõppu jäämisele suutnud näidata kohati korralikke esitusi. "Kõik meie senised mängud näitasid sama, nad on geimi alati kätte saanud ja võivad hoogu sattudes palju pahandust teha. Mängivad kohati väga kiiret ja riskeerivat mängu ja kui meie neid võrgust eemale ei saa, on keeruline. Play-off on teistmoodi ja oluline on kohe hästi oma asjad jooksma saada. Selge see, et üleliia mugavalt keegi end siin ei tunne ja edu saavutamiseks on vaja korralikult tegutseda. Oluline on suuri mõõnu vältida," sõnas Toobal.

Põhihooaja teise koha meeskonna Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Jekabpilsi Luši vahelised mängud toimuvad Lätis 21. veebruaril kell 20.00 ja 25. veebruaril kell 17.00 Võru spordihoones. Senises kolmes omavahelises mängus sai Barrus kaks 3:1 võitu ja ühe 2:3 kaotuse.

Võru peatreener Oliver Lüütsepp tõdeb, et Läti klubi on viimasel ajal hea hoo leidnud. "Jekabpils on lõpuks oma koosseisu paika loksutanud, neil oli puudujaid ja prooviti eri koosseise, nüüd on ka diagonaal paika saanud ja mängivad väga normaalset võrkpalli. Nende vastu on oluline nad serviga võrgust kaugele saada, et poleks võimalik nii hästi temposid kasutada. Blokk-kaitses peame ise taset hoidma ja rünnakul samuti," sõnas Lüütsepp.

"Motivatsioonipuudust meil pole, aga nüüd on see vigastusetont Tartu juurest meieni jõudnud. Tartu meeskonnas said mängijad vist otsa ja hakkas meid räsima – Kristo Kollo sai säärelihase rebendi ja teda meil hetkel võimalik kasutada pole. Kollo on eriti oluline liidrirolli koha pealt ja sellest tunneme enim puudust. Ja Devin Põlluste on väljas hüpeliigese vigastusega. Aga peame mitte laskma end sellest segada ja püüame need mängud hästi esineda."

Lõpuks põhihooaja kolmanda kohaga piirdunud Tartu Bigbank kohtub veerandfinaalis Leedu klubi Gargždai Amber Volleyga. Avamäng toimub Leedus 22. veebruaril kell 19.00 ja korduskohtumine Tartus 25. veebruaril kell 16.00

Viimasel ajal väga mitmete vigastustega hädas olnud Bigbank sai senistes omavahelistes mängudes võidurõõmu tunda kahel korral (3:0 ja 3:1), ent jäi viimases kohtumises alla 0:3. Bigbanki juhendaja Alar Rikberg peab veerandfinaalseeriale vastu minema jätkuvalt pooliku koosseisuga.

"Lootus on, et platsile võiksid naasta Taavet Leppik ja Aleksander Eerma, aga eks seda saab näha, kuidas Eerma pöial vastu peab. Blokis olnud ega servinud ta pole ja käsi on ikka valulik, suurem lootus on pühapäevaseks mänguks. Põhimeestest on jätkuvalt eemal Mart Naaber, Martti Juhkami, ilmselt ka Andris Širjakovs. Meil pole viimase põhiturniiri mängu ja veerandfinaali vahel ka mingit erilist trenniaega olnud, vaid tänane ongi ja homme sõidame juba Leetu. Kõige selle kokkuvõttes oleks veerandfinaalist edasipääs meile ikka edulugu, ja eks suurem panus jääb meil pühapäevase kodumängu peale," kommenteeris Rikberg.

Viimases veerandfinaalpaaris lähevad vastamisi põhiturniiril neljanda ja viienda koha saanud Pärnu Võrkpalliklubi ja Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme. Avamäng peetakse 21. veebruaril kell 19.00 Daugavpilsis ja korduskohtumine Pärnus 25. veebruaril kell 17.00. Põhihooajal jäi Pärnu kahel korral peale 3:0 ja 3:0 ning kaotas korra 0:3.

Suvepealinna meeskonna peatreener Toomas Jasmin ei saa samuti veel täiskoosseisuga arvestada. "Jörgen Vanamõisa oli eile trennis, aga hüpanud veel pole ja homme ilmselt veel kaasa ei tee. Kui läheb väga nugade peale, siis vast pühapäeval on ta olemas. Seega hetkel jätkame nii nagu viimasel ajal ikka ehk Toms Švans tempos ja Siim Rantanen diagonaalina. Trennid on olnud okeid ja tahtmist meestel jagub, see on peamine. Selge on ka see, et eelnevad mängud suurt ei loe, kõik algab nullist. Daugavpilsi vastu on olulisim nende planeeriva servi lööjate vastu vastuvõtt korda saada. Loodame muidugi siit end finaalturniirile võidelda," rääkis juhendaja.

Cronimet liiga ja Optibet naiste Balti liiga finaalturniirid toimuvad ühiselt Tallinnas TalTechi spordihoones 1. ja 2. märtsil.