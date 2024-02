Jalgpallinaiskond kohtub aasta esimestes mängudes eksootiliste vastastega

"Treeninglaager on sujunud hästi. Oleme siin teinud juba kolm trenni ja kõik on sujunud, väljakud on head ja kliima on meile sobiv," rääkis koondise peatreener Sirje Kapper.

Eesti naiskonda ootab turniiril ees kolm mängu. Kolmapäeval mängitakse Indiaga, laupäeval Kosovoga ja uuel nädalal Hongkongi koondisega.

"Kosovo on meie jaoks tuttav vastane. Oleme nendega mitu korda varasemalt kokku puutunud ja mängud on kujunenud üsna tasavägiseks. India ja Hongkongiga mängime esimest korda. See on meie jaoks väga hea kogemus, sest saame mõõtu võtta võistkondadega, kellega me nii tihti kokku ei satu. Maailma edetabeli järgi on India ja Kosovo on meie jaoks kõvemad vastased ja keskendume esialgu nendele kahele mängule," selgitas Kapper.

"India on sellel turniiril kõige tugevam vastane ja kindlasti tuleb väga võitluslik mäng. Kuna nende peatreener on hiljuti vahetunud, siis ei oska me väga hästi aimata, mis meid ees ootab, kuid oleme oma analüüsi ära teinud. Kõik mängijad on terved, oleme saanud hästi valmistuda, grupi dünaamika on hetkel väga hea ning loodame, et tuleb hea mäng," lisas juhendaja.

Eesti naiskond osaleb Türgis toimuval turniiril teist aastat järjest. Mullu kaotati Kosovole 1:2 ja mängiti Põhja-Makedooniaga 1:1 viiki.