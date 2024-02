Mart Seim saavutas EM-il neljanda koha

Seim sai rebimises kirja 185 kg (algraskus 180 kg) ja tõukamises 225 kg, mis andis kogusummaks 410 kg. Rebimises ebaõnnestus Seim kolmandal katsel (188 kg) ja tõukamises teisel katsel (237 kg). Tõukamise kolmandast katsest otsustas eestlane loobuda.

Kaksikvõidu teenisid armeenlased Varazdat Lalayan ja Simon Martirosyan. Võidumees Lalayan rebis 205 kg ja tõukas 250 kg ning sai kokku 455 kg. Martirosyan pälvis hõbemedali 437 kilogrammiga (190+247). Pronksmedalile tuli neutraalse sportlasena võistelnud valgevenelane Eduard Ziaziulin 436 kilogrammiga (195+241).

Viimased seitse EM-kulda võitnud grusiin Laša Talahhadze sai vahetult enne võistlust vigastada. "Lašal on põlvega väike mure, mistõttu otsustasime, et me ei hakka liigseid riske võtma," kommenteeris Gruusia koondise treener Giorgi Asanidze.