Eesti jalgpallikoondis sai Rahvuste liigas raske loosi

Eelmisel Rahvuste liiga hooajal D-liiga võitnud ja tagasi C-liigasse tõusnud Eesti (FIFA maailma edetabeli 122. riik) loositi ühte alagruppi koos Slovakkia (45.), Aserbaidžaani (114.) ja Rootsiga (26.).

Neist kahe viimasega kohtus Eesti ka eelmises Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis. Eesti ja Slovakkia ainsad omavahelised kohtumised jäävad aastasse 2005, kui Eestil tuli MM-valiksarjas tunnistada slovakkide 2:1 ja 1:0 paremust.

"Rootsit me juba teame, oleme nendega hiljuti kolm korda kohtunud. Ka Aserbaidžaan on tuttav. Lootsime muidugi veel mõne uue koondisega kohtuda,

aga mis teha. Slovakkia on muidugi ka tugev. See alagrupp on meile väljakutse

ja me ootame neid mänge. Eelmistest kohtumistest on aasta möödas, eks näeme, kui palju oleme arenenud," kommenteeris Eesti koondise peatreener Thomas Häberli.

Kõigi kolme vastasega mängitakse nii kodus kui ka võõrsil ning mängudega tehakse algust tänavu septembris. C-liigas pääsevad alagruppide võitjad järgmiseks Rahvuste liiga hooajaks aste kõrgemale ehk B-liigasse ja viimase koha saanud meeskonnad langevad D-liigasse.

Rahvuste liiga valitsev meister Hispaania kohtub A-liiga 4. alagrupis Taani, Šveitsi ja Serbiaga.

Rahvuste liiga alagrupid:

A-liiga

1. alagrupp: Horvaatia, Portugal, Poola, Šotimaa

2. alagrupp: Itaalia, Belgia, Prantsusmaa, Iisrael

3. alagrupp: Holland, Ungari, Saksamaa, Bosnia ja Hertsegoviina

4. alagrupp: Hispaania, Taani, Šveits, Serbia

B-liiga

1. alagrupp: Tšehhi, Ukraina, Albaania, Gruusia

2. alagrupp: Inglismaa, Soome, Iirimaa, Kreeka

3. alagrupp: Austria, Norra, Sloveenia, Kasahstan

4. alagrupp: Wales, Island, Montenegro, Türgi

C-liiga

1. alagrupp: Rootsi, Aserbaidžaan, Slovakkia, Eesti

2. alagrupp: Rumeenia, Kosovo, Küpros, Leedu/Gibraltar

Grupp 3: Luksemburg, Bulgaaria, Põhja-Iirimaa, Valgevene

Grupp 4: Armeenia, Fääri saared, Põhja-Makedoonia, Läti

D-liiga

1. grupp: Leedu/Gibraltar, San Marino, Liechtenstein

2. grupp: Moldova, Malta, Andorra