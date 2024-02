Teenetemärgi laureaat Jahu: nad ei tea, et ma ei oska mängida!

Nõmme kabeklubi juht Heinar Jahu on olnud kabega seotud terve oma elu. "Ma tegin kabetreeninguid juba kooli ajal. Tegime klassidevahelisi turniire ja siis ma ikka näitasin, sest ma hakkasin kodus enne kooli kabet mängima. Isa tegi kabelaua, kabenupud ja siis mängisime," ütles 90-aastane mängija, treener ja kohtunik.

Tema auhinnakapist leidub muuseas mitmeid Eesti meistritiitleid ning tiitleid rahvusvahelistelt võistlustelt. 1997. aastal teenis Jahu Londonis mõttespordiolümpiaadil Inglise kabes pronksi, 1970. aastal korraldas ta USA ja Eesti sõpruskohtumise.

Aga tema sõnul ei vääri ta teenetemärki isiklike tulemuste eest. "Seda väärib laste näod, kui nad võidavad," ütles Jahu, kes on õpetanud välja 46 noorte Eesti meistrit.

Jahu ütles, et kabe on lihtne mäng, kuid tõdes samas, et ei ole veel seda täielikult selgeks saanud. Aga teenetemärk ju ometigi anti? "Nad ei tea, et ma ei oska mängida!" hüüatas kabetaja, kes ütles, et tähistab tunnustust saunaõhtuga.