Kristjan Ilves: olud ühtpidi mängisid mulle kätte ja teistpidi jälle võtsid ära

Kuivõrd tuul oli Seefeldis puhanguti väga tugev ja muutliku suunaga, jätsid korraldajad ebaühtlastele oludele viidates hüppevooru ära. See tähendas, et kasutusele võeti kolm päeva varem peetud eelvõistluse tulemused ja see oli Kristjan Ilvesele soodne lahendus. Üks hüpetest, mis tal viimastel päevadel Seefeldis õnnestus, oli just neljapäevane õhulend pikkusega 108,5 meetrit.

Nii sai 27-aastane Ilves alustada 12,5 kilomeetrist murdmaadistantsi minut ja kaks sekundit pärast liidrit Jarl-Magnus Riiberit. Ilves alustas särtsakalt ja sõitis mõnda aega koos norralase Jörgen Graabakiga, kuid lõpuni energiat ei jätkunud.

"Kindlasti ei olnud see selline tulemus, mida ise ootasin," tõdes Ilves. "Aga täna olud ühtpidi mängisid mulle kätte ja teistpidi jälle võtsid ära ka. Need olud, mis olid murdmaarajal, olid meeletult rasked. Nagu teada, siis ma ei kuulu nende võib olla kõige tugevamate sõidumeeste hulka. Kes täna on väga tugevad suusatajad, need võtsid oludest palju rohkem välja. Ma üritasin ja proovisin minna, aga lõpuks olid jalad nii krampis, et üritasin lihtsalt lõpuni tulla."

Riiber kontrollis kolmandat päeva järjest liidrina sündmusi ning võitis hooaja 11. ning karjääri 68. etapivõidu MK-sarjas. Seitsmendana alustanud Graabak oli kolmandat päeva järjest teine, kui näitas murdmaadistantsil ülekaalukalt parimat aega, möödudes lisaks Ilvesele sõidu käigus ka kõigist eespool alustanud austerlastest. Neist oli lõpuks kolmas Stefan Rettenegger.

Ilvesele läks pisut enam kui kaheminutilise kaotusega võitjale kirja selle nädalavahetuse parim 12. koht. "Sain aru, et hüpped kõiguvad. Et mõni hüpe tuleb ja teine läheb. Teisalt laupäevane suusasõit oli väga positiivne. Sain rahulikuma alguse teha ja suutsin lõpuni head tempot hoida," ütles Ilves.

"Eks see etapp oli väga ülesse ja alla. Stabiilsust siin ei olnud, aga nüüd saan kodus paar päeva pisut puhata ja siis Otepää etapiks valmis olla. See on minu jaoks hooaja üks tähtsamaid võistluseid. Ma ise loodan väga, et suudan hüppemäel olla terav ja teha ära oma head stabiilsed hüpped. Seal suusarajad on pigem nii kiired ja tulevad rohkem pundisõidud. Eks saab olema huvitav. Aga võti on ikkagi hüppamine."

Ilves ja ülejäänud kahevõistluse maailma paremik võistleb Otepääl MK-punktidele uue nädala reedest pühapäevani. Otepää MK-etapile saab otsepildis kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.