Darta Zunte tuli skeletoni EM-il 13. kohale

Skeletoni Euroopa meistrivõistlused üheskoos maailma karika etapiga peeti 1986. aastal valminud tehnilisel Sigulda rajal. MK-etapi kokkuvõttes oli Zunte 19.

Esimese sõidu start kõige paremini ei õnnestunud, aga üldiselt olid Zunte sõidud stabiilsed. Üks favoriitidest, hollandlanna Kimberley Bos eksis oma esimese sõidu lõpus ja sellega läks temal hea koht kaduma, aga Euroopa meistriks tuli belglanna Kim Meylemans, kellele Eestit esindav Zunte kaotas 1,29 sekundiga.

"Jää oli natuke teistsugune kui treeningutel ja meil oli vahel kaks puhkepäeva," lausus Zunte ERR-ile. "Sõidud olid tõesti pisut närvilised, ma ei salga. Aga kokkuvõttes tegin isikliku rekordi stardis ja laskumisel parandasin ka oma rekordit. Seega, enamat olnuks raske soovida."

Kohapeal Zunte esitusi jälginud Eesti Kelguspordi Liidu president Rein Esaul tunnistas, et natuke aitas ka kodune rada.

"See oli väike eelis. Aga oleme igatepidi väga-väga rahul. Esimeses sõidus andis Darta stardis ära, võib-olla oli natuke tegemist ka meie numbriga - 31. startija. Aga teise sõidus stardiaeg näitab juba seda taset, mis tal tegelikult on," lausus Esaul.

Siguldas oli päris palju eestlastest kaasaelajaid. "Jah, oleme ise ka üllatunud," ütles Esaul. "Isegi kolleegid Lätimaalt tulid ütlema, et täna tundub rajal olevat rohkem eestlasi kui lätlasi."

"Et Dartal on nii palju kaasaelajaid, see kindlasti näitab seda, et tulevikus tuleb ka teisi juurde."

Esimest korda Euroopa meistriks kroonitud Meylemansi järel tuli hõbedale sakslanna Hannah Neise (+0,03) ja pronksile britt Amelia Coltman (+0,11).