Van Dijk: ma ei tea, kas esindan tulevikus Liverpooli

Liverpooli pikaajaline peatreener Klopp teatas eelmisel nädalal, et lahkub käimasoleva hooaja järel ametist. "Mul hakkab energia otsa saama. Olen juba mõnda aega sisimas teadnud, et pean selle millalgi välja ütlema. Praegu on kõik hästi, aga tean, et ma ei saa seda tööd igavesti teha. See on tõde," selgitas 56-aastane sakslane.

Klopp võttis Liverpooli juhendajana üle 2015. aastal ning võitis kaheksa ja poole aasta pikkuse ametiaja jooksul seitse tiitlit, muuhulgas Inglismaa meistritiitli (2019/20) ja Meistrite liiga (2019).

2018. aastal liitus klubiga hollandlane Virgil van Dijk, kellest on saanud Mo Salah kõrval Kloppi ametiaega defineeriv mängija. Pikk keskkaitsja ütles aga esmaspäeval BBC-le, et ei oska veel enda tuleviku kohta midagi öelda.

"See saab Jürgen Kloppi ajastu lõpuks ja ma olen veel selle osa, sellepärast ei meeldi mulle väga sellest rääkida," sõnas van Dijk. "Meie klubil on suur töö vaja ära teha, seda teavad kõik."

32-aastane keskkaitsja ütles, et ei tea, kas ta tulevikus Liverpooli esindab. "See on suur küsimärk. Ma tõesti ei tea. Siin ei vahetu vaid peatreener, vaid terve personal. Siin muutuvad nii paljud asjad," ütles van Dijk. "Ma olen väga uudishimulik, mis suunas see muutus läheb. Loodetavasti kogeme veel edu, millest unistame, siis ilmselt näeme, mida klubi tulevikus teha tahab."

Liverpool teenis nädalavahetusel kodustel karikavõistlustel edasipääsu 16 parema sekka, kui alistas Norwichi 5:2. Koduses kõrgliigas on Liverpool tabeliliider, olles kogunud 21 mänguvooruga 48 punkti. 25. veebruaril kohtutakse EFL-i karikasarja finaalmängus Londoni Chelseaga.