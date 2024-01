Jürgen Klopp lahkub hooaja järel ametist

56-aastane Klopp nimetati ametisse 2015. aasta oktoobris ja tema leping Liverpooliga pidi kestma 2026. aastani.

"Ma teavitasin klubi oma otsusest juba novembris. Ma mõistan, et paljude jaoks on see hetkel šokk. Ma armastan absoluutselt kõike selle klubi juures: linn, toetajad, meeskond, tugipersonal. Ma armastan kõike! Aga see, et ma ikkagi võtan selle otsuse vastu, näitab, et olen veendunud, et see on õige otsus," ütles Klopp klubi kodulehe vahendusel.

"Mul hakkab energia otsa saama. Olen juba mõnda aega sisimas teadnud, et pean selle millalgi välja ütlema. Praegu on kõik hästi, aga tean, et ma ei saa seda tööd igavesti teha. See on tõde," lisas Klopp.

Liverpool on Kloppi kaheksa ja poole aasta pikkuse ametiaja jooksul võitnud seitse tiitlit, muuhulgas Inglismaa meistritiitli (2019/20) ja Meistrite liiga (2019). Lisaks jõudis Liverpool Meistrite liigas finaali ka 2018. ja 2022. aastal.

Koos Kloppiga lahkuvad hooaja järel Liverpooli treeneritetiimist ka abitreenerid Pepijn Lijnders, Peter Krawietz ja Vitor Matos.