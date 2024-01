Eesti poksijad loodavad lõpetada pika olümpiapõua

Kvalifikatsioonivõistlustel osalemise sihiga teeb trenni neli meest. Nende seas on ka Semjon Kamanin (kuni 63 kg), kes pälvis eelmisel sügisel tähelepanu sellega, et tegi kaasa Moskvas toimunud poksivõistlusel.

Ehkki tegemist polnud klassikalise poksi võistlusega, pälvis selline käitumine mõistagi hukkamõistu. Praeguseks on asi poksikoondise peatreeneri sõnul siiski lahendatud ja saab edasi minna.

"Need oleme lahendanud jah. Meil olid kokkulepped ja saime asjaga ühele meelele," lausus Eesti poksikoondise peatreener Artur Sinilill ERR-ile. Lisaks talle sõidavad kvalifikatsioonivõistlustele ka Allan Morozov (kuni 57 kg), Pavel Kamanin (kuni 71 kg) ja Stiven Aas (kuni 80 kg).

Kui vaadata Team Estoniasse kuuluvate sportlaste nimekirja, siis neljast koondise poksijast leiab sealt vaid Stiven Aasa nime. Ülejäänud kolmele tuleb vahendeid leida alaliidul. Laagrid suudetakse sportlastele finantseerida.

Nagu öeldud, olümpiale kvalifitseerumiseks on poksijatel veel kaks võimalust. Veebruari lõpus ja märtsi alguses toimub turniir Itaalias ning mai lõpus ja juuni alguses Tais. Emmal-kummal neist on tarvis jõuda poolfinaali, siis tagatakse ka Pariisi mängude koht.

Tasub meelde tuletada, et mullusuvistel Euroopa mängudel jäi Aasal Pariisi olümpia piletist puudu vaid üks võit. Aas kaotas veerandfinaalis.

Kes on koondise peatreeneri arvates Eesti poksijatest peamised pretendendid olümpiakohale? "Stiven Aas ja ma ei mataks ka maha Pavel Kamaninit, kes on ka väga heas konkurentsis ja kes on saanud nappe kaotusi. Ma ütleks, et mõlemad," vastas Sinilill.

"Teistega on natuke... jah, jäävad tugevamatele alla. Aga Pavel ja Stiven on ilmselgelt konkurentsivõimelised. Võib-olla on natuke õnne vaja ja kes teab, kuidas see asi edasi läheb."

Äsja saabus koondis Rootsist, peagi lennatakse Hispaaniasse. "Käisime nädalavahetusel Rootsi koondisega sparringut tegemas reedest pühapäevani. 21-28 oleme Hispaanias Hispaania koondisega sparringut tegemas. Siis on tulemas Eesti meistrivõistlused," loetles Sinill.

"Kuna meil sisemine konkurents on nii lahja, siis läimegi otsimas sparringuvastaseid. Pärast Eesti meistrivõistlusi läheme Itaaliasse, kus on kümne riigi koondised, sparringut tegema. Graafik on poistel päris tihe."

Hetkel on koondise põhieesmärk mõistagi olümpiapilet. "Kui seda ei saa, siis tuleb tööd edasi teha ja vaadata järgmiste olümpiamängude poole, kes noortest alles jääb," rääkis ta. "Uued noored tulevad ka peale, paar poissi on väga perspektiivikad, kes võiks hakata järgmiseks hooajaks olümpiapääset püüdma."

Koht olümpiamängudel oleks Eesti poksile suur asi, sest viimati jõuti viie rõnga alla 88 aastat tagasi - 1936. aastal Berliinis tuli Nikolai Stepulov hõbedale.

"Sellest on väga pikk aeg möödas," tõdes Sinilill. "Euroopa mängudel olime hästi lähedal, aga kahjuks ei saanud jälle. 2007. aastal Chicagos oli Aleksandr Rubjuk ka ühe võidu kaugusel olümpiast, aga kaotas napilt."